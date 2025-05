La Russie et l'Ukraine ont confirmé le troisième et dernier cycle d'un échange de prisonniers à grande échelle effectué entre Moscou et Kiev dans le cadre d'un accord conclu à Istanbul, un peu plus tôt, ce mois-ci.

Un communiqué du ministère russe de la Défense a indiqué, ce dimanche, que l'Ukraine avait renvoyé 303 de ses militaires, en échange de 303 soldats ukrainiens renvoyés à Kiev.

“Actuellement, les militaires russes se trouvent sur le territoire de la République de Biélorussie, où ils reçoivent l'assistance psychologique et médicale nécessaire”, indique le communiqué, précisant qu'ils retourneront en Russie pour y être soignés et réhabilités.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également confirmé l'échange sur X, remerciant l'équipe qui “a travaillé 24 heures sur 24 pour mener à bien cet échange”.

Pourparlers de paix d'Istanbul

“Nous allons certainement ramener chacun de nos compatriotes de la captivité russe “, a ajouté Zelensky.

La Turquie a facilité les premiers pourparlers directs entre la Russie et l'Ukraine en trois ans à Istanbul le 16 mai. C’est, en effet, dans la capitale turque que les deux parties ont convenu d'un échange à grande échelle de prisonniers impliquant un total de 1 000 personnes de chaque côté et ont poursuivi les négociations pour une trêve.

Deux échanges ont eu lieu depuis l'accord, dans le cadre desquels 390 et 307 prisonniers ont été échangés de chaque côté au cours des deux derniers jours, respectivement.

Lire aussi: Zelensky: la Turquie joue un rôle diplomatique multidimensionnel