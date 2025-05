"De telles actions du gouvernement Netanyahu ne changeront jamais le statut historique et juridique de la mosquée Al-Aqsa", a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères







"Nous condamnons l'assaut perpétré aujourd'hui contre la mosquée Al-Aqsa par un membre du gouvernement israélien, le hissage du drapeau de l'État occupant par un député à la mosquée Al-Aqsa, ainsi que les actes de provocation perpétrés par des colons extrémistes lors d'une marche à Jérusalem.” a-t-il ajouté dans un communiqué de presse.





Le communiqué indique que ces actes sont "une manifestation de la politique israélienne de génocide et de déplacement forcé du peuple palestinien" et qu'ils représentent la tentative israélienne de "modifier l'identité historique et démographique des territoires palestiniens occupés et de les annexer."







Plus de 1 500 colons illégaux ont pénétré de force dans le complexe de la mosquée, dès les premières heures de la matinée, sous protection policière, à l’occasion de la commémoration de l'occupation de Jérusalem-Est. Nombre d'entre eux se sont livrés à des rituels provocateurs dans les cours de la mosquée.





Plus tôt ce lundi, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, figure emblématique de l’extrême droite israélienne, avait pris d'assaut le complexe de la mosquée Al-Aqsa, point névralgique de Jérusalem-Est occupée, pour commémorer l'occupation israélienne de la ville, déclenchant une vague de condamnations.





"Il y a effectivement un grand nombre de Juifs qui affluent ici, et c'est une joie de le voir", a déclaré Ben-Gvir dans une vidéo le montrant à l'intérieur du complexe de la mosquée. "Aujourd'hui, les Juifs peuvent prier et se prosterner ici. Nous remercions Dieu pour cela", a-t-il ajouté.





Le ministre extrémiste était accompagné lors de sa tournée par plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre du Néguev, de la Galilée et de la Résilience nationale, Yitzhak Wasserlauf, ainsi que le député Yitzhak Kroizer.





Depuis le déclenchement de la guerre de Gaza, le 7 octobre 2023, les autorités israéliennes ont imposé des mesures strictes limitant l'accès des Palestiniens de Cisjordanie occupée à Jérusalem-Est.





Les Palestiniens considèrent ces restrictions comme faisant partie d’un plan plus vaste d'Israël visant à judaïser Jérusalem-Est, où se trouve la mosquée Al-Aqsa, et à effacer son identité arabe et islamique.