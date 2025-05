L'ambassadeur d'Israël au Sénégal, Yuval Waks, a été contraint de quitter un campus universitaire à Dakar mardi après que des étudiants ont protesté contre sa présence et scandé des slogans pro-palestiniens, selon des images circulant sur les réseaux sociaux.

Le diplomate avait été invité à intervenir lors d'une conférence sur les pratiques en relations internationales à l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD), le plus grand et le plus prestigieux établissement d'enseignement supérieur du pays. Mais à son arrivée, des dizaines d'étudiants se sont rassemblés devant la salle, scandant “Libérez la Palestine”, “Libérez Gaza” et “Israël est un criminel de guerre”.

Des vidéos partagées en ligne montrent des étudiants agitant des drapeaux palestiniens et huant le nouvel envoyé, l'empêchant de prononcer son discours.

Waks a été escorté par la sécurité et a quitté le campus sans s'adresser au public.

Les manifestants ont continué à le suivre, scandant des slogans et agitant des drapeaux à son départ.

Egalement ambassadeur non résident d'Israël en Gambie, en Guinée, en Guinée-Bissau, au Cap-Vert et au Tchad, il avait présenté ses lettres de créance au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye le 8 mai.

Situation à Gaza



Depuis le 2 mars, Israël maintient les points de passage de Gaza fermés à l'aide alimentaire, médicale et humanitaire, aggravant une crise humanitaire déjà préoccupante dans l'enclave, selon des rapports gouvernementaux, internationaux et des organisations de défense des droits de l'homme.

Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, l'armée israélienne mène une offensive brutale contre Gaza depuis octobre 2023, tuant plus de 54 000 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour ses crimes de guerre contre les civils de l’enclave.

