L'Ukraine et la Russie ont conclu un accord majeur à Istanbul pour procéder au plus important échange de prisonniers et de corps depuis le début de la guerre en février 2022, ont confirmé des responsables des deux parties à l'issue des pourparlers de paix organisés par la Turquie.

"Nous avons convenu d'un échange de prisonniers de guerre grièvement blessés ou gravement malades, tous contre tous. La deuxième catégorie est constituée de jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans", a précisé lundi Rustem Umerov, lors d'une conférence de presse.

"Nous avons également convenu de la restitution de 6 000 corps de soldats morts pour 6 000", a-t-il ajouté, soulignant que si l'accord se concentrait sur des catégories spécifiques plutôt que sur des nombres fixes, l'aspect humanitaire était clair.

Umerov a rappelé les revendications plus larges de Kiev, déclarant : "Nous insistons sur la libération de tous les prisonniers et le retour de tous nos captifs et enfants enlevés."

Vladimir Medinsky, chef de la délégation russe, a également confirmé l'accord : "Moscou et Kiev ont convenu du plus grand échange de prisonniers de guerre jamais organisé – un échange tous contre tous, incluant les blessés graves et les jeunes soldats âgés de 18 à 25 ans."

Il a ajouté que Moscou restituerait les corps de 6 000 soldats ukrainiens.





Un prochain cycle

L'accord a été finalisé lors du deuxième cycle de négociations au palais Ciragan d'Istanbul, où la médiation turque a permis de rapprocher les deux parties.

S'exprimant lors d'une conférence de presse à Vilnius, capitale de la Lituanie, le président ukrainiens Volodymyr Zelensky a déclaré que les délégations avaient échangé des documents via la Turquie lors de la réunion qui s'est tenue au palais Ciragan d'Istanbul. "Nous nous préparons à la libération des prisonniers de guerre", a-t-il indiqué.



Zelensky a également annoncé que Moscou et Kiev avaient convenu d'organiser un autre cycle d'échange de prisonniers de guerre.

Ankara a déjà accueilli plusieurs rencontres diplomatiques importantes depuis les premières semaines de la guerre, notamment les réunions historiques d'Antalya et du bureau de la présidence à Dolmabahçe, à Istanbul.