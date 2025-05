Les autorités algériennes ont notifié dimanche au chargé d’affaires de l’ambassade de France à Alger l’expulsion immédiate de plusieurs diplomates français au motif que les procédures d’affectation n’ont pas été respectées pour 15 employés récemment arrivés.

En conséquence, les autorités algériennes ont demandé que l’ensemble des agents français fasse l’objet d’un rapatriement immédiat vers leur pays d’origine.

"C'est une décision qui est incompréhensible et qui est brutale", a réagi Jean-Noël Barrot lors d'un point-presse à Pont-L'Evêque ce lundi. "Le départ d'agents en mission temporaire est injustifié et injustifiable. Et comme je l'ai fait le mois dernier, nous y répondrons de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts (...) C'est une décision que je déplore parce qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie ni dans l'intérêt de la France", a ajouté le ministre français des Affaires étrangères.

Ces personnes qui assument des fonctions diplomatiques ou consulaires n’ont pas reçu les accréditations officielles appropriées ou les autorités algériennes n’ont pas été dûment notifiées, a expliqué Alger qui reproche également à Paris le fait d’avoir envoyé parmi ces 15 personnes deux agents relevant du ministère français de l’Intérieur.

Ce regain de tension intervient alors que des ressortissants algériens titulaires de passeports diplomatiques se sont vu refuser l’accès au territoire français et que deux consuls généraux nommés aux postes de Paris et de Marseille et sept autres consuls attendent depuis plus de cinq mois de recevoir l’accréditation des autorités françaises, a indiqué l’agence de presse algérienne Algérie Presse Service.