Au moins 29 personnes ont été tuées, dont des enfants, lors d'une frappe aérienne israélienne sur une école abritant des civils déplacés dans la ville de Gaza jeudi soir, a indiqué une source médicale.





Des dizaines de personnes ont également été blessées dans l'attaque qui visait l'école Dar al-Arqam, où des centaines de civils avaient trouvé refuge dans le quartier de Tuffah, a ajouté la source.





Cette attaque est la dernière en date d'un nouvel assaut qui a fait plus de 1 160 morts et plus de 2 700 blessés depuis le 18 mars, rompant le cessez-le-feu et l'accord d'échange de prisonniers conclus en janvier entre Israël et le groupe de résistance palestinien Hamas. Depuis octobre 2023, plus de 50 400 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d‘enfants, ont été tués à Gaza lors de l'assaut militaire israélien.





Dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis d'intensifier les frappes contre Gaza dans le cadre de la mise en œuvre du plan proposé par le président américain Donald Trump, visant à déplacer les Palestiniens de l'enclave.







En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a émis des mandats d'arrêt à l'encontre de Netanyahou et de son ancien ministre de la Défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.





Israël fait également l'objet d'une plainte pour génocide devant la Cour internationale de justice (CIJ) en raison de la guerre qu'il mène contre l'enclave.