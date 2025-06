L'armée israélienne a tué lundi matin trois Palestiniens et en a blessé 35 autres alors qu'ils se rendaient à un point de distribution israélo-américain à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, pour recevoir de l'aide, a indiqué une source médicale.



Cette source a indiqué à Anadolu que les victimes ont essuyé des tirs israéliens alors qu'elles se rendaient à un point de distribution américain situé dans l’ouest de la ville de Rafah pour récupérer l'aide.

Selon le service de presse du gouvernement de Gaza, au moins 52 Palestiniens ont été tués et 340 autres blessés depuis l'entrée en vigueur du mécanisme d'aide mis en place par Israël le 27 mai.



Vider le nord de Gaza

Israël a élaboré un plan visant à établir quatre points de distribution d'aide dans le sud et le centre de Gaza, ce qui, selon les médias israéliens, vise à évacuer les Palestiniens du nord de Gaza vers le sud.

Selon la radio militaire israélienne, le plan israélien de distribution d'aide vise à transformer le nord du territoire en une "zone totalement dépeuplée".

Le mécanisme a été condamné par la communauté internationale et l'ONU, qui y ont vu une tentative alternative d'Israël de contourner la distribution de l'aide via les canaux de l'ONU.

Blocus total

Depuis le 2 mars, Israël maintient tous les points de passage frontaliers fermés, bloquant l'entrée de nourriture, de médicaments, de carburant et d'autres fournitures essentielles pour les 2,4 millions d'habitants de Gaza.

Parallèlement, l'armée israélienne a continué de faire exploser des maisons et des bâtiments dans l'est de la ville de Gaza et à Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, selon des témoins.



Rejetant les appels internationaux à un cessez-le-feu, Israël mène une offensive dévastatrice à Gaza depuis octobre 2023, tuant plus de 54 400 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. Les organisations humanitaires ont mis en garde contre le risque de famine parmi les plus de 2 millions d'habitants de l'enclave.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.

Israël est également confronté à une affaire de génocide devant la Cour internationale de justice pour ses crimes de guerre contre les civils de l’enclave.