Sur 183 drones russes lancés en Ukraine, 77 auraient été abattus et 73 autres seraient tombés sans causer de dégâts.

De leur côté, les autorités russes ont indiqué qu’au moins quatre personnes avaient été blessées lors d’une attaque massive de drones ukrainiens dans la nuit de vendredi.



D’après un communiqué du ministère russe de la Défense, environ 170 drones ukrainiens ont été abattus dans six régions russes au cours de la nuit.

“Durant la nuit dernière, 170 véhicules aériens sans pilote de type aéronef ont été détruits et interceptés par les systèmes de défense aérienne en service entre 22h00 et 05h00 (heure de Moscou, soit de 19h00 à 02h00 GMT)”, a déclaré le ministère.

Par ailleurs, le gouverneur de la région de Krasnodar (sud), Veniamin Kondratyev, a rapporté que la ville portuaire de Novorossiïsk avait subi les conséquences les plus graves.



“Trois immeubles d’habitation ont été endommagés. Selon les données préliminaires, quatre personnes ont été blessées — deux adultes et deux enfants”, a-t-il précisé.

Cette année, l’Ukraine a mené plusieurs attaques de drones à grande échelle contre la Russie. La plus importante a eu lieu en mars, lorsque 343 drones ont visé Moscou et sa banlieue, faisant au moins trois morts, 17 blessés, et provoquant l’arrêt des opérations dans les quatre aéroports de la capitale russe.