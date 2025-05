L'Égypte, le Qatar et les États-Unis ont soumis au Hamas une version révisée de la proposition de l'envoyé spécial de Washington au Moyen-Orient, Steve Witkoff, la décrivant comme une ultime opportunité de parvenir à un cessez-le-feu, selon des sources proches du dossier.





Le groupe dispose de 48 heures pour répondre.





Selon des sources interrogées par TRT World, les principales conditions incluent la libération de dix otages israéliens, cinq le premier jour et cinq le dernier jour de l'accord.





La proposition prévoit l'entrée complète de l'aide humanitaire à Gaza, avec un maximum de 1 000 camions autorisés quotidiennement, et une cessation des combats de 70 jours.





Elle prévoit également le retrait des forces israéliennes des frontières est, nord et sud de Gaza d'ici le cinquième jour de la trêve.





Selon certaines sources, l'accord comprend l'engagement des États-Unis à mener des négociations sérieuses en vue d'un cessez-le-feu permanent et la garantie que les combats ne reprendront pas, même en cas d'impasse des pourparlers pendant la trêve.





Les médiateurs ont clairement indiqué qu'il s'agissait d'une ultime tentative pour parvenir à un accord, et tous les regards sont désormais tournés vers le Hamas, en attente d'une réponse.





Israël a rejeté le cessez-le-feu





Israël a rejeté les appels internationaux à un cessez-le-feu et poursuit une offensive brutale contre Gaza depuis octobre 2023, tuant plus de 53 900 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.





En février, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient a proposé de prolonger de 50 jours le cessez-le-feu à Gaza.





Dans le cadre de ce plan, le Hamas devait libérer environ cinq otages vivants ainsi que les corps des otages décédés. En échange, Israël devait autoriser un cessez-le-feu de 50 jours, à compter du 1er mars.





Cependant, Israël a rejeté les appels à un cessez-le-feu et a mené une offensive brutale contre Gaza, tuant des milliers de Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants.





L'ONU et des groupes de défense des droits de l'homme ont condamné les actions de Tel-Aviv, les qualifiant d'illégales et contraires au droit international, et l'accusant d'instrumentaliser l'aide.





Israël poursuit sa politique de famine systématique contre 2,4 millions de Palestiniens à Gaza en bouclant les points de passage et en bloquant l'aide stockée aux frontières depuis le 2 mars, exposant le territoire à la famine et causant de nombreux décès.





Israël a intensifié son génocide à Gaza, avec l'annonce d'une opération terrestre dans les parties nord et sud de l'enclave.





En novembre dernier, la Cour pénale internationale a émis des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à Gaza.