Est-ce l’effet Trump ? Les annonces de coupes budgétaires notamment le retrait américain de l’Organisation mondiale de la santé ont clairement lancé un message inquiétant.

L'ONU fait face à des contraintes budgétaires accrues, et engage une réforme pour rendre l’organisation plus efficace, selon un mémo interne consulté par l’Agence France Presse.

"Le secrétaire général a fixé un objectif ambitieux, atteindre une réduction significative (entre 15% et 20%) du budget ordinaire pour 2026, y compris une réduction de 20% des postes pour le Secrétariat", écrit le contrôleur des finances de l'ONU Chandramouli Ramanathan dans ce message adressé cette semaine à des dizaines de chefs de départements.

L'OMS doit "se serrer la ceinture" après le retrait américain L'Organisation mondiale de la santé (OMS) va devoir "se serrer la ceinture", après le retrait des Etats-Unis. Washington est le premier contributeur de l'organisation, a souligné mardi son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Le mémo daté du 27 mai demande à tous les chefs de département de dresser d'ici le 13 juin leur liste respective de postes à supprimer, en se concentrant sur les chevauchements, les duplications ou les fonctions "non critiques".

Le budget ordinaire de l'ONU pour 2025 se monte à 3,7 milliards de dollars. Le Secrétariat, qui gère tout l’administratif et les missions confiées par l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, employait fin 2023 quelque 35.000 personnes principalement à New York, mais aussi à Genève, Vienne ou Nairobi. Le secrétariat pourrait donc supprimer plus de 6 500 postes.

Le secrétaire général Antonio Guterres a récemment prévenu que des changements "douloureux" s'annonçaient, y compris en termes d'effectifs, évoquant un chiffre de 20%.

Des difficultés financières chroniques aux Nations unies

S'ils sont approuvés par l'Assemblée générale, les réductions d'effectifs entreront en vigueur le 1er janvier 2026 pour les postes déjà vacants, ou plus tard pour les postes occupés.

Le mémo précise que des agences comme le Haut commissariat pour les réfugiés, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) et ONU-Femmes, qui reçoivent des financements du budget régulier de l'ONU, recevront des instructions séparées.

L'ONU fait face depuis des années à une crise de liquidités chronique, liée au fait que certains États membres ne paient pas la totalité de leur contribution, et que d'autres ne paient pas à temps.

Les Etats-Unis, premier contributeur au budget ordinaire de l'ONU (à hauteur de 22% selon la quote-part fixée par l'Assemblée générale), accumulent 1,5 milliards de dollars d’arriérés à fin janvier 2025. En décembre 2024, la Chine, deuxième contributeur (20%), a payé son dû. Ainsi, en 2024, le Palais des Nations à Genève a dû baisser de plus de 40% son budget de fonctionnement à cause de ces retards de paiement.

A ces problèmes de liquidités s'ajoutent les craintes récentes de baisses de financements de l'administration de Donald Trump. De nombreuses agences de l'ONU sont déjà frappées par les coupes massives dans l'aide américaine à l'étranger. Ainsi en janvier dernier, les Etats-Unis ont annoncé leur retrait de l’Organisation mondiale de la santé à laquelle Washington contribue à hauteur de 260 millions de dollars, soit environ 20% du budget.