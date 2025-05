Le ministère turc des Affaires étrangères a marqué la troisième Journée internationale du zéro déchet en lançant un nouvel appel à l’action mondiale, soulignant le leadership de la première dame de la Turquie, Emine Erdogan, dans le mouvement mondial.

Cette année, le 30 mars, la célébration se concentre sur “Vers le zéro déchet dans la mode et les textiles”, s’adressant à l’une des industries les plus gourmandes en ressources et les plus polluantes au monde.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère a décrit l’approche Zéro Déchet comme “ un mouvement mondial de transformation” qui a été initié sous les auspices de la première dame Erdogan.

La déclaration soulignait l’impact environnemental de la surconsommation : “ Derrière chaque acte de surproduction se cache une ressource épuisée, tandis que derrière chaque choix de consommation conscient, la vie s’épanouit”.

Le ministère a appelé à un changement collectif de mentalité, exhortant les citoyens à “ choisir d’être une bouffée d’air frais pour la nature plutôt qu’un fardeau “ et à " marcher en harmonie avec l’environnement grâce à la sensibilisation au zéro déchet”.

La Turquie est à l’avant-garde de la promotion des initiatives zéro déchet depuis que la première dame Erdogan a lancé le projet national Zéro déchet en 2017. L’initiative a depuis acquis une reconnaissance internationale, l’Assemblée générale des Nations Unies ayant désigné le 30 mars comme Journée internationale du zéro déchet en 2022.