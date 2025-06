“Hier (mercredi), les autorités israéliennes ont émis un nouvel ordre de déplacement,” a déclaré le porte-parole Stéphane Dujarric, se référant au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA). “

“Cette fois-ci, l'ordre concerne 54 quartiers dans trois gouvernorats : Gaza Nord, Gaza et Deir el Balah. Il s'agit du deuxième ordre émis pour la même zone représentant un tiers de la Bande Gaza”, a-t-il affirmé.

Précisant que depuis la reprise des hostilités en mars après un accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 19 janvier 2025, l'armée israélienne a émis 35 ordres de déplacement forçant, selon Dujarric, “plus de 640 000 personnes à se déplacer à nouveau”. Cela représente presque un Palestinien sur trois à Gaza.

Dujarric a tiré la sonnette d'alarme quant à l'aggravation de la situation humanitaire causée par les restrictions israéliennes à l'accès à l'aide.

Les autorités israéliennes persistent dans leur refus des mouvements humanitaires nécessitant une coordination, a-t-il ajouté, cela concerne l’acheminement d’eau, de nourriture ou la distribution de carburant. Sur 16 demandes, cinq ont été rejetées, 6 missions ont été annulées à cause de problèmes techniques.

Le porte-parole de l’ONU a insisté sur la diminution de l’aide humanitaire, la moitié des cuisines communautaires de Gaza sont fermées, ce qui entre actuellement à Gaza est “infime “.

Distribution cahotique par la nouvelle FHG

La Fondation humanitaire pour Gaza créée par les Etats-Unis et contrôlée par Israël a lancé le 27 mai des distributions de nourriture dans le sud de l’enclave, qui ont tourné au désastre. Près de 100 personnes ont été tuées lors des distributions par l’armée israélienne ou des miliciens. La FHG, créée par Washington pour remplacer les agences de l’ONU, a alors suspendu son travail pendant deux journées soit mercredi et jeudi. Cette Fondation est accusée d’être partiale et d’utiliser l’aide alimentaire pour obtenir le déplacement des Palestiniens affamés vers le sud de l’enclave.

L'armée israélienne a repris ses attaques contre l'enclave palestinienne le 18 mars et a, depuis lors, tué 4 402 personnes et en a blessé près de 13 490 autres, rompant ainsi un accord de cessez-le-feu et d'échange de prisonniers entré en vigueur en janvier.

En novembre dernier, la Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d'arrêt à l'encontre du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu et de son ancien ministre de la défense, Yoav Gallant, pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis dans la Bande de Gaza.