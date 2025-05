Le Conseil de l’Europe exhorte la Grèce à mettre fin aux refoulements de migrants Le Conseil de l’Europe exhorte la Grèce à mettre fin aux refoulements de migrants

Le Conseil de l’Europe exhorte la Grèce à mettre fin aux refoulements illégaux de migrants et à garantir que les violations des droits humains à ses frontières fassent l’objet d'enquêtes et de sanctions. Le Conseil de l’Europe exhorte la Grèce à mettre fin aux refoulements illégaux de migrants et à garantir que les violations des droits humains à ses frontières fassent l’objet d'enquêtes et de sanctions.