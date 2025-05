Le Burkina Faso confirme une tentative d'assaut contre la présidence Le Burkina Faso confirme une tentative d'assaut contre la présidence

Les services de renseignement disent avoir intercepté des communications entre un officier de l'armée et des chefs terroristes concernant les positions et les opérations des forces de défense, déclare le ministre de la Sécurité. Les services de renseignement disent avoir intercepté des communications entre un officier de l'armée et des chefs terroristes concernant les positions et les opérations des forces de défense, déclare le ministre de la Sécurité.