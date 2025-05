France: 110 tonnes de drogues saisies en 2024 France: 110 tonnes de drogues saisies en 2024

Les services de douane et autres revendiquent une saisie de plus de 110 tonnes de produits stupéfiants en 2024, dont presque 21 tonnes de cocaïne, une hausse de plus de 74% par rapport à 2023.