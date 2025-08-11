ՆՈՐ ՍԻՐԻԱ
ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհուրդը վերահաստատում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը և դատապարտում է միջամտությունը
Խորհուրդը կոչ է անում բոլոր պետություններին ձեռնպահ մնալ ցանկացած գործողությունից կամ միջամտությունից, որը կարող է անկայունացնել երկիրը:
ՄԱԿ-ի Անվտանգության Խորհուրդը վերահաստատում է Սիրիայի տարածքային ամբողջականությունը և դատապարտում է միջամտությունը
Անվտանգության խորհուրդը նաև իր աջակցությունը հայտնեց Սիրիայի ղեկավարությամբ և Սիրիայի կողմից իրականացվող ներառական քաղաքական գործընթացի իրականացմանը։ / AA
August 11, 2025

ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհուրդը վերահաստատել է իր «ամուր նվիրվածությունը» Սիրիայի ինքնիշխանությանը, անկախությանը, միասնությանը և տարածքային ամբողջականությանը՝ միաժամանակ դատապարտելով երկրի անցման գործընթացին միջամտությունները։

«Անվտանգության խորհուրդը ... վերահաստատում է իր ամուր նվիրվածությունը Սիրիայի Արաբական Հանրապետության ինքնիշխանությանը, անկախությանը, միասնությանը և տարածքային ամբողջականությանը և կոչ է անում բոլոր պետություններին հարգել այս սկզբունքները»,- նշված է խորհրդի կիրակնօրյա հայտարարության մեջ։

Խորհուրդը դատապարտել է «Սիրիայի քաղաքական, անվտանգության և տնտեսական անցման գործընթացին ուղղված բոլոր բացասական կամ կործանարար միջամտությունները»՝ նախազգուշացնելով, որ նման միջամտությունները խաթարում են կայունության ջանքերը։

Հայտարարության մեջ կոչ է արվում բոլոր պետություններին «խուսափել ցանկացած գործողությունից կամ միջամտությունից, որը կարող է ավելի ապակայունացնել երկիրը»։

Խորհուրդը նաև «խոր մտահոգություն» է հայտնել հուլիսին Սուեյդայի հարավային շրջանում տեղի ունեցած իրադարձությունների կապակցությամբ։ Այն «խստորեն» դատապարտել է տարածաշրջանում բռնության սրացումը։

Սուեյդայում հուլիսի 19-ից հաստատվել է հրադադար՝ Դրուզ խմբերի և Բեդուին ցեղերի միջև մեկ շաբաթ տևած զինված բախումներից հետո, որոնք, ըստ Լոնդոնում հիմնված Սիրիայի Մարդու իրավունքների ցանցի, հանգեցրել են 426 զոհի։

Բոլոր տեսակի ահաբեկչության դեմ պայքար

Հայտարարության մեջ ընդգծվել է 1974թ. Զինադադարի համաձայնագրի և ՄԱԿ-ի Զինադադարի դիտորդական ուժերի (UNDOF) դերի կարևորությունը՝ շեշտելով դրա պայմանների պահպանման անհրաժեշտությունը լարվածությունը նվազեցնելու համար։

Սիրիայի տարածքում գործող ահաբեկչական խմբերի վերաբերյալ հայտարարությունը կարևորել է երկրի ներսում բոլոր տեսակի ահաբեկչության դեմ պայքարը և մտահոգություն հայտնել այդ ահաբեկիչների սպառնալիքի կապակցությամբ։

Անվտանգության խորհուրդը նաև իր աջակցությունն է հայտնել ներառական, սիրիացիների կողմից ղեկավարվող և սիրիացիներին պատկանող քաղաքական գործընթացի իրականացմանը։

Այն ընդգծել է երկրի ներսում բոլոր էթնիկ և կրոնական խմբերի պաշտպանությունը՝ նշելով, որ առանց դրա Սիրիայում «իմաստալից վերականգնում» հնարավոր չէ։

«Անվտանգության խորհուրդը ողջունում է սիրիական ժամանակավոր իշխանությունների հայտարարությունը՝ դատապարտելով բռնությունը և քայլեր ձեռնարկելով պատասխանատուներին հետաքննելու և պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ»,- նշված է հայտարարության մեջ։

Հայտարարությունը հրապարակվել է այն ժամանակ, երբ Սիրիայի վարչակազմը աշխատում է վերականգնել կայունությունը՝ Բաշար ալ Ասադի 2024թ. վերջում իշխանությունից հեռանալուց հետո, որը վերջ դրեց նրա գրեթե 25 տարվա բռնապետական կառավարմանը։

Ասադի հեռանալուց հետո Իսրայելը ընդլայնել է Սիրիայի Գոլանի բարձունքների օկուպացիան՝ գրավելով ապառազմականացված բուֆերային գոտին՝ խախտելով 1974թ. զինադադարի համաձայնագիրը։

Իսրայելը նաև հարյուրավոր օդային հարվածներ է հասցրել Սիրիայի ռազմական օբյեկտներին, ներառյալ կործանիչներ, հրթիռային համակարգեր և հակաօդային պաշտպանության սարքավորումներ։

ԱՂԲՅՈՒՐ:TRT Global
