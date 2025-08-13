Իսրայելի ուժերը ներխուժել են Սիրիայի հարավ-արևմուտքում գտնվող Քունեյթրա նահանգի հյուսիսային երկու բնակավայրեր՝ հերթական անգամ խախտելով երկրի ինքնիշխանությունը։
Սիրիայի պետական «Ալիխբարիա Սիրիա» հեռուստաալիքը X հարթակում հայտնել է, որ «Իսրայելի օկուպացիոն ուժերի պարեկախումբը մուտք է գործել Քունեյթրա նահանգի հյուսիսում գտնվող Թուրնեժե բնակավայր»։
Հաղորդման մեջ նշվում է, որ պարեկախումբը «կանգ առավ գյուղի հրապարակում, այնուհետև շարունակեց դեպի Հադեր բնակավայր՝ Քունեյթրա նահանգի հյուսիսային գյուղական տարածքում», սակայն այլ մանրամասներ չեն տրամադրվել։
Հեռուստաալիքը նաև հաղորդել է, որ մեկ այլ իսրայելական ռազմական շարասյուն շարժվել է Թել ալ-Ահմար ալ-Ղարբիից դեպի Ալ-Ասբահ գյուղի հարավային Քունեյթրա շրջանի ծայրամասեր՝ բնակիչների շրջանում լարվածություն առաջացնելով։
2024 թվականի վերջում Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի անկումից հետո Իսրայելը ընդլայնեց իր օկուպացիան Սիրիայի Գոլանի բարձունքներում՝ գրավելով ապառազմականացված բուֆերային գոտին։ Այս քայլը խախտեց 1974 թվականի Սիրիայի հետ կնքված զինադադարի համաձայնագիրը։
Ըստ հաղորդումների՝ Իսրայելը նաև հարյուրավոր օդային հարվածներ է հասցրել Սիրիայի ռազմական օբյեկտներին և ակտիվներին, ներառյալ կործանիչներ, հրթիռային համակարգեր և հակաօդային պաշտպանության սարքավորումներ։