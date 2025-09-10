«Չորեքշաբթի օրը Սեուլից չարտերային ինքնաթիռ է մեկնել ԱՄՆ՝ ներգաղթային ռեյդի ժամանակ ձերբակալված հարյուրավոր հարավկորեացի աշխատողներին հայրենիք վերադարձնելու համար», - ասաց Korean Air-ի ազգային ավիափոխադրողը։
Ըստ ներգաղթային գործակալների՝ անցյալ շաբաթ ԱՄՆ Ջորջիա նահանգում կառուցվող Hyundai-LG մարտկոցների գործարանում ձերբակալված 475 մարդկանց մեծ մասը հարավկորեացիներ են կազմել։
Ըստ հետաքննող գործակալի՝ այս գործողությունը ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի ներգաղթային գործողությունների շրջանակներում իրականացված ամենամեծ մեկ վայրում իրականացված ռեյդն էր։
Ընկերության ներկայացուցիչը AFP-ին հայտնեց, որ չորեքշաբթի օրը Սեուլից մեկնել է Korean Air-ի Boeing 747-8I ինքնաթիռը, որը տեղավորում է ավելի քան 350 ուղևոր։
Չնայած վերադարձի չվերթի պաշտոնական ժամկետը դեռևս չի նշվել, հարավկորեացի պաշտոնյաները չորեքշաբթի օրը հայտարարեց, որ այն հետաձգվել է «ամերիկյան կողմի հանգամանքների պատճառով»՝ առանց մանրամասներ հաղորդելու։
Տեղական լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ թռիչքը կմեկնի չորեքշաբթի՝ ԱՄՆ ժամանակով։
«Մենք սերտ խորհրդակցություններ ենք վարում ԱՄՆ իշխանությունների հետ՝ հնարավորինս շուտ մեկնումն ապահովելու համար», - նշվեց ԱԳ նախարարության հայտարարության մեջ։
Սեուլի ԱԳ նախարար Չո Հյունը, որն այժմ Վաշինգտոնում է գտնվում այս հարցի շուրջ բանակցությունների համար, հարավկորեացիների զանգվածային ձերբակալությունը անվանել է «լուրջ իրավիճակ» և խոստացել է ապահովել աշխատողների արագ վերադարձը՝ «լավ առողջությամբ»։
Մեկնելուց առաջ Չոն հարավկորեացի պատգամավորներին ասաց, որ ԱՄՆ իշխանությունների հետ «նախնական համաձայնություն» է ձեռք բերվել՝ ապահովելու համար, որ ձերբակալված աշխատողները չենթարկվեն պատիժների, ինչպիսին է վերադարձի հնգամյա արգելքը։
«Կարող եմ ասել ձեզ, որ բանակցությունները լավ են ընթանում», - ասաց ԱԳ նախարարը։
Մեծ պատասխանատվություն
Հարավային Կորեայի կառավարությունը, ըստ տեղեկությունների, ձգտում է, որ ձերբակալված աշխատողները լքեն Միացյալ Նահանգները կամավոր մեկնման միջոցով, այլ ոչ թե արտաքսման միջոցով։
Նախարար Չոն, ինչպես սպասվում է, կբարձրացնի այս հարցը ԱՄՆ պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոյի հետ չորեքշաբթի առավոտյան Վաշինգտոնում տեղական ժամանակով հանդիպման ժամանակ։
«Ես մեծ պատասխանատվություն եմ զգում, որ մեր քաղաքացիները ձերբակալվել են այս կերպ», - ասաց Չոն երեքշաբթի օրը Վաշինգտոնում հարավկորեացի գործարար առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ։
Նա հավելեց, որ Ջորջիա են ուղարկվել դիվանագիտական պաշտոնյաներ՝ «լիարժեք արձագանք» ցուցաբերելու համար, իսկ Ատլանտայում գտնվող գլխավոր հյուպատոսությունը կապի մեջ է տեղական իշխանությունների հետ։
ԱՄՆ անվտանգության կարևոր դաշնակից լինելուց բացի, Հարավային Կորեան Ասիայի չորրորդ խոշորագույն տնտեսությունն է և խոշոր ավտոարտադրող և էլեկտրոնիկայի արտադրող, և նրա ընկերությունները բազմաթիվ գործարաններ ունեն Միացյալ Նահանգներում։
Սեուլը նաև ուշադրություն դարձրեց Վաշինգտոնի բազմիցս արված կոչին Միացյալ Նահանգներում համաշխարհային ներդրումների համար սակագնային բանակցությունների ընթացքում։
Հարձակման վայրը հարավկորեական երկու ընկերությունների՝ Hyundai-ի և LG Energy Solution-ի միջև 4.3 միլիարդ դոլարի համատեղ ձեռնարկությունն է, որը նախատեսում է Վրաստանում մարտկոցների արտադրության գործարան կառուցել։
Մասնագետները նշել են, որ ձերբակալված հարավկորեացի աշխատողների մեծ մասը, հավանաբար, ունեցել է վիզաներ, որոնք թույլ չեն տալիս գործնական շինարարական աշխատանքներ կատարել։
Այս դեպքը կարող է խթան հանդիսանալ Սեուլի պաշտոնյաների համար՝ հարավկորեացիների համար հատուկ վիզայի մասին օրենքի ընդունման համար, ասել է ԱՄՆ-ում լիցենզավորված փաստաբան Յում Սընգ-յուլը։
«Օգտագործելով սա որպես օրինակ՝ պաշտոնյաները կարող են վճռականորեն պնդել Վաշինգտոնում Կորեայի հետ գործընկերության մասին օրենքի վրա», - ասասց Յումը՝ անդրադառնալով այն առաջարկին, որը կստեղծի 15,000 վիզայի քվոտա որակավորված մասնագետների համար։