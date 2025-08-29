ראש המוסד לשעבר, יוסי כהן, הודיע כי ייתכן שיתמודד מול בנימין נתניהו על ראשות הממשלה בבחירות הצפויות בשנה הבאה – צעד שמעורר סערה במדינה שסועה פוליטית על רקע המלחמה הממושכת בעזה.

כהן, שכיהן כראש המוסד בין השנים 2016 ל־2021, הודיע על כך במהלך פודקאסט, שבו רמז גם על האפשרות להקים מפלגה חדשה שתתמודד מול הליכוד של נתניהו.

נתניהו נאחז בשלטון בקושי נוכח ההפגנות ההמוניות על כישלונו להשיב את בני הערובה הישראלים, למרות שניהל כמעט שנתיים של מלחמה בעזה, שבה נהרגו כמעט 63 אלף פלסטינים, רובם נשים וילדים.

כהן, שנודע בכהונתו הסוערת כראש המוסד ובתפקידו המרכזי בהסכמי אברהם שנועדו לנרמל את היחסים הדיפלומטיים בין ישראל למדינות ערב רבות, נראה כי הוא מנצל את הרקע הביטחוני שלו כדי למצב את עצמו כדמות "מאחדת" בחברה הישראלית המפולגת לעומק.

הודעתו סוקרה בהרחבה בתקשורת הישראלית, שבאופן כללי הציגה את הצעד כצפוי זה מכבר.

השיח הציבורי ברשתות החברתיות שיקף במידה רבה את דיווחי התקשורת, כאשר חלק מהמשתמשים טענו כי ריבוי מועמדי אופוזיציה כמו כהן עלול דווקא לצמצם את הסיכוי לשינוי קואליציוני בשל פיצול הקולות. התגובות נעו בין "מנהיג עתידי מצטיין" ל"סוחר מכוניות משומשות".

גוכאן באטו, אנליסט לענייני ישראל מהמרכז ללימודי המזרח התיכון שבאנקרה, אמר ל־TRT World כי למערכת הצבאית והמודיעינית יש "מעמד מיוחד" בחברה הישראלית.

לדבריו, "רקורד קריירה יציב וכריזמה אישית מעניקים לעיתים קרובות לחיילים וקציני מודיעין לשעבר שכבת תמיכה ציבורית אוטומטית."

לפי באטו, הרקע הדתי של כהן והבריתות שכרת בעבר עם דמויות מהימין, בשילוב עם הדגשתו את נושא ה"אחדות", מציבים אותו "בין המרכז לימין" במפה הפוליטית של ישראל.

מתאנס שחאדה, חבר כנסת לשעבר, מהדהד עמדה זו ואמר ל־TRT World כי הרקע הביטחוני של כהן יהווה "נכס משמעותי" בזירה הפוליטית.

לדבריו, "בתודעה הישראלית שמו של כהן קשור להישגים ביטחוניים ומודיעיניים, במיוחד בהתמודדות עם הפרויקט הגרעיני של איראן."

כהן זוקף לזכותו את מבצע 2018 שבו המוסד גנב את ארכיון הגרעין של איראן מכספות במחסן בטהראן.

בשונה ממפקדים צבאיים ישראלים שעברו לפוליטיקה – כמו בני גנץ, יצחק רבין או אריאל שרון – מעברו של כהן מן העולם החשאי של המודיעין אל הבמה הפוליטית מהווה התפתחות חדשה בישראל.

עם זאת, הוא מוסיף כי אף שנוכחותו התקשורתית והישגיו הדיפלומטיים מחזקים את תדמיתו הציבורית, גורמים אלו לבדם "אינם מספיקים" כדי לאפשר לכהן להתמודד מול נתניהו.

יורש של נתניהו או יריבו?

הקשרים ההיסטוריים של כהן עם נתניהו מסבכים את מועמדותו. הוא נחשב בעבר ליורש פוטנציאלי בתוך מפלגת הליכוד של נתניהו, לצד שרים כמו רון דרמר שמוביל את המו״מ לשחרור החטופים, אך כעת ניצב בפני המשימה העדינה של עיצוב זהות עצמאית.

באטו אומר כי "כהן נחשב, לצד דרמר, לאחת משתי הדמויות שדווח כי נתניהו ראה בהן יורשים אפשריים."