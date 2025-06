US has made it clear that its security priorities are the Middle East and Asia, with Europe lower on the list. / AP

העימות בין איראן לישראל עשוי להסיט את תשומת הלב העולמית מהפלישה הרוסית לאוקראינה ואף לחזק את מאמצי המלחמה של הקרמלין, כך אמרו גורמים אוקראינים.

״עבור אוקראינה, האתגר הוא מחיר הנפט, כי אם המחירים יישארו גבוהים לאורך זמן, הרוסים ירוויחו יותר,״ אמר מקור פוליטי בכיר באוקראינה ביום חמישי.

ישראל פתחה במבצע הפצצות נרחב על איראן בשבוע שעבר, מה שהוביל את טהראן - בעלת ברית קרובה של רוסיה - להגיב בטילים ובמל״טים. העימות העלה את מחיר הנפט, שהוא מקור הכנסה מרכזי למימון הפלישה הרוסית.

עם זאת, קייב בירכה על התקפות ישראל על מדינה שסיפקה באופן ישיר סיוע ונשק למוסקבה לצורך התקפותיה על אוקראינה.

הקמפיין הותיר מספר בכירים צבאיים איראנים בדרגים גבוהים הרוגים והפעיל לחץ על היכולות הצבאיות של טהראן, מה שסביר שיגביל את התמיכה המעשית שהיא יכולה להעניק לרוסיה.

״המשטר האיראני הוא בעל ברית של רוסיה, ולכן ככל שהם מפסידים יותר, כך טוב יותר,״ אמר המקור האוקראיני. ״בסך הכל, ישראל עושה טובה לעולם כולו. זו עובדה,״ הוסיף.

עם זאת, האפשרות לתמיכה חלשה יותר ותשומת לב מופחתת מצד וושינגטון מדאיגה את קייב. ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בעלת הברית הקרובה ביותר של ישראל, הבהיר כי סדרי העדיפויות הביטחוניים שלו הם המזרח התיכון ואסיה, כאשר אירופה נמצאת נמוך יותר ברשימה.

אוקראינה: ״איראן היא האויב שלנו״

המשמעות עשויה להיות התקדמות נוספת של רוסיה בשדה הקרב או התקפות אוויריות קטלניות שיזכו לתגובה חלשה מצד הבית הלבן, שכבר רואה את הסכסוך באוקראינה בעיקר כבעיה אירופית.

מאמצי קייב לשדל לתמיכה נוספת מצד וושינגטון הסתבכו בשל יחסים מתוחים בין טראמפ לוולודימיר זלנסקי, מנהיג אוקראינה.

זלנסקי הודה לאחרונה לעיתונאים כי המלחמה בין איראן לישראל נושאת סיכונים עבור קייב.

״אף אחד לא טוען שיש קשר חשוב יותר מאמריקה וישראל, אבל היינו רוצים לראות שהסיוע לאוקראינה לא יופחת בגלל זה,״ אמר.

״זה היה גורם שהאט את הסיוע לאוקראינה,״ הוסיף.

בראיון לתקשורת האמריקאית, אמר המנהיג האוקראיני בתחילת החודש כי וושינגטון עשויה לשלוח ״20,000״ טילים הדרושים לאוקראינה להפלת מל״טים רוסיים למזרח התיכון במקום.

גורמים בכירים במשרדו של זלנסקי אמרו לאחר פרוץ המלחמה בעזה כי הדבר דחף את אוקראינה להתמקד בפיתוח תעשיית הנשק שלה.

״תשומת הלב העולמית למזרח התיכון עשויה לסייע למוסקבה״

רוסיה הפילה אלפי מל״טים וטילים על אוקראינה מאז פתחה במבצע הצבאי שלה בתחילת 2022, כולל פרויקטים שתוכננו ויוצרו באיראן.

ישראל טענה כי תקפה אתרי ייצור באיראן, אשר גם שיגרה טילים לעבר ישראל שכעת לא ניתן לשלוח לרוסיה לצורך התקפות על אוקראינה.

״נקווה שהייצור או ההעברה המתאימים (של נשק) לרוסים יפחתו. זה עוזר לאוקראינה,״ אמר זלנסקי.

משרד ההגנה הבריטי אמר כי אספקת הנשק של איראן לרוסיה עשויה להאט כתוצאה מהמלחמה של טהראן עם ישראל. אך הוא ציין כי תשומת הלב העולמית למזרח התיכון עשויה בסך הכל לסייע למוסקבה.

״רוסיה כמעט בוודאות רואה תועלת מסוימת בעימות, שכן הוא מסיח את תשומת הלב הבינלאומית מהמלחמה שלה נגד אוקראינה,״ נכתב ברשתות החברתיות.

מוסקבה גם מייצרת מל״טים וטילים משלה, וקיבלה פרויקטים מצפון קוריאה.