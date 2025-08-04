אקלים
1 דקות קריאה
«העולם נמצא במשבר פלסטיק»: מחקר מזהיר על עלות בריאותית שנתית של 1.5 טריליון דולר
מחקר חדש שפורסם בכתב העת The Lancet חושף כי זיהום הפלסטיק גורם לנזק בריאותי שנתי של למעלה מ-1.5 טריליון דולר, ומהווה איום הולך וגובר על בריאות האדם והכדור, זאת לקראת שיחות האמנה העולמית בנושא בג'נבה.
«העולם נמצא במשבר פלסטיק»: מחקר מזהיר על עלות בריאותית שנתית של 1.5 טריליון דולר
FILE PHOTO: Discarded plastics and other materials are collected at a barrier in the water that stops them from flowing into the sea in Colombo / Reuters
4 באוגוסט 2025

זיהום הפלסטיק גורם לנזק כלכלי הקשור לבריאות בשווי של יותר מ-1.5 טריליון דולר מדי שנה ותורם למחלות ולמוות בכל שלב בחיים, כך על פי סקירה חדשה שפורסמה ביום ראשון בכתב העת הרפואי The Lancet.

״העולם נמצא במשבר פלסטיק,״ כתבו המחברים. ״אך זה אינו בלתי נמנע.״ הם קוראים להתערבויות מדיניות מבוססות מדע ויעילות מבחינה כלכלית, כולל רגולציות, אכיפה ותמריצים כלכליים, בדומה לאמצעים שננקטו למאבק בזיהום אוויר ובחשיפה לעופרת.

הממצאים מתפרסמים בדיוק כאשר מתחדשות בז'נבה השיחות בהובלת האו"ם לגיבוש אמנה עולמית בנושא פלסטיק.

הסקירה מתארת את הפלסטיק כ״איום חמור ומתגבר״ לבריאות האדם ולבריאות כדור הארץ, ומזהירה כי ייצור הפלסטיק הולך ומאיץ.

recommended

על פי המחקר, ייצור הפלסטיק זינק מ-2 מיליון טון מטרי בלבד בשנת 1950 ל-475 מיליון טון בשנת 2022, וצפוי להגיע ל-1.2 מיליארד טון עד שנת 2060.

בינתיים, 8 מיליארד טון של פסולת פלסטיק הצטברו בסביבה, כאשר רובם עדיין נשארים במערכות אקולוגיות בשל עמידותם לפירוק ביולוגי. פחות מ-10 אחוזים מהפלסטיק ממוחזרים אי פעם.

הפרסום מגיע כאשר השבוע מתחדשות בז'נבה השיחות הגלובליות במסגרת החלק השני של המושב החמישי של ועדת המשא ומתן הבין-ממשלתית.

בין ה-5 ל-14 באוגוסט, נציגים מיותר מ-170 מדינות ינסו להחזיר את המומנטום לקראת הסכם מחייב מבחינה חוקית לצמצום זיהום הפלסטיק.

מקור: רויטרס

אקספלורר
נשיא דרום קוריאה לי מינה את שרי החוץ והביטחון
הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית מזהירה כי משטר אי-הפצת הגרעין "נמצא על הקו" בעקבות הסכסוך בין איראן לישראל
ניו יורק סיטי ב'מצב מוגבר' של כוננות בעקבות חששות מתגובת נגד לאחר המתקפות של ארה"ב על איראן
ראש ממשלת ארמניה צפוי לבקר בטורקיה בביקור 'היסטורי'
רוסיה וקזחסטן מסכימות על תוכנית לתחנת כוח גרעינית
6 אוניברסיטאות טורקיות נכנסו לטופ 500 בדירוג אוניברסיטאות העולם של QS לשנת 2026
ארדואן, נשיא טורקיה, מזהיר כי המלחמה של ישראל עלולה להצית גל הגירה וסיכונים גרעיניים
טראמפ יחליט על פעולת ארה"ב באיראן 'בתוך שבועיים הקרובים': הבית הלבן
הנהגת ישראל מאיימת בגלוי להשמיד את חאמנאי, מנהיג איראן
קייב חוששת שהסכסוך בין איראן לישראל עלול להסיט את תשומת הלב של ארצות הברית מאוקראינה
טילים איראניים פגעו בבניין וגרמו לשריפות בישראל
ישראל תוקפת את אוניברסיטת אמאם חוסיין בטהרן
ההפסקה באש בין הודו-פקיסטן הושגה באמצעות שיחות צבאיות, ולא באמצעות תיווך אמריקאי: מודי אומר לטראמפ
ישראל מתמודדת עם מחסור בחוצצים לאור המתיחות עם איראן: נציג אמריקאי מספר לוול סטריט ג'ורנל
צפון קוריאה מתחייבת ל'תמיכה בלתי מותנית' ברוסיה עם כוח אדם נוסף
הציץ ל-TRT גלובל. שתף את דעתך!
Contact us