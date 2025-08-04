על פי המחקר, ייצור הפלסטיק זינק מ-2 מיליון טון מטרי בלבד בשנת 1950 ל-475 מיליון טון בשנת 2022, וצפוי להגיע ל-1.2 מיליארד טון עד שנת 2060.

בינתיים, 8 מיליארד טון של פסולת פלסטיק הצטברו בסביבה, כאשר רובם עדיין נשארים במערכות אקולוגיות בשל עמידותם לפירוק ביולוגי. פחות מ-10 אחוזים מהפלסטיק ממוחזרים אי פעם.

הפרסום מגיע כאשר השבוע מתחדשות בז'נבה השיחות הגלובליות במסגרת החלק השני של המושב החמישי של ועדת המשא ומתן הבין-ממשלתית.

בין ה-5 ל-14 באוגוסט, נציגים מיותר מ-170 מדינות ינסו להחזיר את המומנטום לקראת הסכם מחייב מבחינה חוקית לצמצום זיהום הפלסטיק.

מקור: רויטרס