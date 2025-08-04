זיהום הפלסטיק גורם לנזק כלכלי הקשור לבריאות בשווי של יותר מ-1.5 טריליון דולר מדי שנה ותורם למחלות ולמוות בכל שלב בחיים, כך על פי סקירה חדשה שפורסמה ביום ראשון בכתב העת הרפואי The Lancet.
״העולם נמצא במשבר פלסטיק,״ כתבו המחברים. ״אך זה אינו בלתי נמנע.״ הם קוראים להתערבויות מדיניות מבוססות מדע ויעילות מבחינה כלכלית, כולל רגולציות, אכיפה ותמריצים כלכליים, בדומה לאמצעים שננקטו למאבק בזיהום אוויר ובחשיפה לעופרת.
הממצאים מתפרסמים בדיוק כאשר מתחדשות בז'נבה השיחות בהובלת האו"ם לגיבוש אמנה עולמית בנושא פלסטיק.
הסקירה מתארת את הפלסטיק כ״איום חמור ומתגבר״ לבריאות האדם ולבריאות כדור הארץ, ומזהירה כי ייצור הפלסטיק הולך ומאיץ.
על פי המחקר, ייצור הפלסטיק זינק מ-2 מיליון טון מטרי בלבד בשנת 1950 ל-475 מיליון טון בשנת 2022, וצפוי להגיע ל-1.2 מיליארד טון עד שנת 2060.
בינתיים, 8 מיליארד טון של פסולת פלסטיק הצטברו בסביבה, כאשר רובם עדיין נשארים במערכות אקולוגיות בשל עמידותם לפירוק ביולוגי. פחות מ-10 אחוזים מהפלסטיק ממוחזרים אי פעם.
הפרסום מגיע כאשר השבוע מתחדשות בז'נבה השיחות הגלובליות במסגרת החלק השני של המושב החמישי של ועדת המשא ומתן הבין-ממשלתית.
בין ה-5 ל-14 באוגוסט, נציגים מיותר מ-170 מדינות ינסו להחזיר את המומנטום לקראת הסכם מחייב מבחינה חוקית לצמצום זיהום הפלסטיק.
מקור: רויטרס