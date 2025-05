दुनिया 4 मिनट पढ़ने के लिए भारत के मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार युद्ध छेड़ दिया है भारत के मीडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रचार युद्ध छेड़ दिया है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन एक समानांतर संघर्ष भी चल रहा है। भारतीय मीडिया ने अपने दुष्प्रचार प्रयासों को बढ़ा दिया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय धारणा को आकार दिया जा सके और पाकिस्तान की विश्वसनीयता को कम किया जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के साथ ही ऑनलाइन एक समानांतर संघर्ष भी चल रहा है। भारतीय मीडिया ने अपने दुष्प्रचार प्रयासों को बढ़ा दिया है, ताकि अंतरराष्ट्रीय धारणा को आकार दिया जा सके और पाकिस्तान की विश्वसनीयता को कम किया जा सके। लेख प्ले करें Your browser does not support the audio element. साझा करें

The coordinated disinformation campaign designed to inflame nationalist sentiment did not come from trolls but a stream of misleading content played from mainstream media networks with massive national audiences. / TRT Global