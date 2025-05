दुनिया 6 मिनट पढ़ने के लिए यदि एन फ्रैंक जीवित होती, तो वह गज़ा में होने वाले नरसंहार के बारे में लिखती। यदि एन फ्रैंक जीवित होती, तो वह गज़ा में होने वाले नरसंहार के बारे में लिखती। कला और वकालत के माध्यम से, कार्यकर्ता ग़ज़ा संकट और मानवाधिकारों पर पश्चिम की चयनात्मक नैतिकता को चुनौती देते हैं कला और वकालत के माध्यम से, कार्यकर्ता ग़ज़ा संकट और मानवाधिकारों पर पश्चिम की चयनात्मक नैतिकता को चुनौती देते हैं लेख प्ले करें Your browser does not support the audio element. साझा करें

यह गाज़ा के नुसैरात शरणार्थी शिविर में रोटी बनाती एक युवा लड़की की तस्वीर PALI Think Hub की 'Through My Eyes' प्रदर्शनी में प्रदर्शित कई शक्तिशाली छवियों में से एक है (महमूद अबू हमदा)। / Others