Ирландиялық пост-панк тобы “Fontaines DC” Стамбулдағы концертінде Палестинаға қолдау көрсетті, концерт бойы сахнада Палестина туы ілініп тұрды.

Жексенбі күнгі концертті тамашалауға келгендердің «Азат Палестина» деп ұрандатуымен топтың қолдауы күшейе түсті.

“Epifoni” мен “URU” компаниясы ұйымдастырған концерт “Күчүкчифтлик” саябағында өтті. Бұл - топтың Түркияда алғаш рет өнер көрсетуі.

Топ концертті "Here’s the Thing" әнімен ашты. Сондай-ақ "Boys in the Better Land", "It’s Amazing to Be Young", "In the Modern World" және "Starburster" сияқты танымал әндерін орындады.

Топ көрерменге алғысын білдіріп, Стамбулда алғаш рет өнер көрсеткендеріне қуанышты екендерін айтты.

Ирландия - Еуропада Палестинаны қолдайтын елдердің бірі. Өткен мамыр айында Ирландия Испания және Норвегиямен бірге Палестина мемлекетін мойындап, Газадағы соғысы үшін Израильді сынға алған болатын.