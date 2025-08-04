아시아태평양경제협력체(APEC) 회원국 농업 장관들이 이번 주말 한국에서 만나 역내 식량 안보 강화 방안을 논의할 예정이라고 현지 언론이 월요일 보도했다.

연합뉴스에 따르면 이번 회의는 ‘공동 번영을 위한 농식품 시스템 혁신 주도’라는 주제로 서울 서쪽 인천에서 일요일에 개최될 예정이다.

미국, 중국, 일본, 대만, 태국, 호주, 러시아를 포함한 21개 APEC 회원국 장관들이 이번 회의에 참석하여 아시아태평양 지역의 식량 안보를 강화하기 위한 전략을 논의할 것으로 예상된다.