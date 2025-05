최근 연구에 따르면 지난 20년 동안 지구 내부 핵의 형태에 상당한 변화가 있었음이 밝혀졌습니다. 내부 핵이 구형이라는 오랜 믿음과 달리, 과학자들은 내부 핵이 변형된 가장자리와 일부 지역에서 최대 100미터에 이르는 높이 변화를 가지고 있다는 사실을 발견했습니다.

지구 표면에서 4,000마일 이상 아래에 위치한 핵은 지구 구조의 중요한 구성 요소입니다.

핵은 지구를 유해한 태양 복사로부터 보호하는 자기장을 생성하는 데 중요한 역할을 합니다. 내부 핵은 액체 상태의 외핵 및 지구의 나머지 부분과 독립적으로 작동하며, 다른 속도로 회전합니다. 이러한 독특한 움직임은 지구 자기장을 유지하는 데 필수적이며, 자기장이 사라질 경우 화성처럼 생명체가 존재할 수 없는 환경이 될 수 있습니다.

This was all part of the research led by scientists John Vidale, Wei Wang, Ruoyan Wang, Guanning Pang and Keith Koper. It was published in the scientific journal Nature Geoscience.

비데일이 이끄는 연구팀은 처음에 내부 핵이 지구 자체보다 느린 속도로 회전하다가 2010년에 다시 가속된 이유를 조사하려 했습니다. 남캘리포니아 대학교의 지구 과학자인 비데일은 내부 핵이 그 시점에서 실제로 감속했다는 이론을 뒷받침하는 강력한 증거를 발견했습니다.

과학자들은 분석을 통해 내부 핵의 회전 속도와 형태가 고정되어 있지 않으며 시간이 지남에 따라 변화한다는 사실을 발견했습니다. 반복되는 지진으로 생성된 지진파를 조사한 결과, 내부 핵이 일정 기간 동안 지구 나머지 부분보다 빠르게 회전하다가 최근 수십 년 동안 속도가 느려졌음을 확인했습니다.

내부 핵의 형태 변화는 고체 내부 핵과 극도로 뜨거운 액체 금속 외핵이 만나는 경계면에서 발생하는 것으로 보입니다.

연구팀은 1991년부터 2023년까지 수집된 지진 데이터를 면밀히 분석했으며, 북미와 사우스샌드위치 제도에 위치한 지진 관측소를 활용했습니다. 그 결과, 2004년에서 2008년 사이에 지진파의 행동에서 뚜렷한 차이가 나타났으며, 이러한 변화가 내부 핵의 깊은 곳보다는 표면 근처에서 발생하고 있음을 보여주었습니다.

이 연구는 내부 핵의 변화에 영향을 미치는 요인에 대한 과학계의 오랜 논쟁을 해결하는 데 기여합니다. 연구팀은 내부 핵의 형태 변화가 회전뿐만 아니라 경계 근처에서 발생하는 이동에 의해 발생한다고 결론지었습니다. 이러한 이동은 주변 맨틀의 움직임이나 액체 외핵에서 가해지는 힘에 의해 촉발될 수 있으며, 이는 내부 핵의 구조에 영향을 미칠 수 있습니다.