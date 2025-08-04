동아시아 전역에 걸쳐 지속적인 장마가 혼란을 초래하며, 한국, 중국, 대만에서 수천 명의 이재민이 발생하고 인명 피해가 발생했습니다.
한국 남부 지역에서는 갑작스러운 홍수와 산사태로 인해 2,500명 이상의 주민들이 대피했습니다.
연합뉴스에 따르면 중앙재난안전대책본부의 발표를 인용하여, 폭우로 인해 부산, 광주, 충남, 전남, 경북, 경남 등 6개 주요 남부 도시 및 도에서 총 2,523명이 대피소로 이동했습니다.
특히 전남 무안군이 가장 큰 피해를 입었으며, 일요일 자정부터 월요일 아침까지 289.6mm(11.4인치)의 비가 내렸습니다.
무안의 한 하천에서 60대 남성이 숨진 채 발견되었으나, 당국은 이 사망이 비와 관련이 있는지 조사 중이라고 밝혔습니다.
기상청은 전국적으로 강한 비가 예보되었으며, 경남과 인근 지역에서 폭우가 계속될 것으로 전망했습니다.
이번 비는 지속된 폭염을 완화하는 데 도움을 주었으며, 일부 지역에서는 폭염 경보가 해제되었습니다. 기온은 최고 29도에서 34도(84.2°F에서 93.2°F)까지 오를 것으로 예상됩니다.
베이징에서의 치명적인 홍수
한편, 베이징은 산악 지역 주민들에게 또 한 차례의 폭우에 대비하라고 경고했습니다. 이는 2012년 이후 중국 수도를 강타한 최악의 폭우로 수십 명이 사망하는 참사가 발생한 지 일주일 만입니다.
기상 예보관들은 정오부터 6시간 동안 베이징 일부 지역에 최대 200mm(7.9인치)의 비가 내릴 수 있다고 경고했습니다.
당국은 노후화된 홍수 방어 시설을 보강하고, 기상 예보를 정밀화하며, 대피 계획을 업데이트하는 데 박차를 가하고 있습니다. 이는 허베이성의 한 웰니스 캠프에서 최소 3구의 시신이 발견되는 등 전국적으로 홍수로 인한 피해가 보고된 데 따른 것입니다.
지난달 말, 베이징에서는 며칠간의 폭우로 최소 44명이 사망했습니다. 사망자 대부분은 미윈구 북동부 외곽의 요양원에서 급격히 불어난 물에 갇힌 사람들이었습니다. 이로 인해 당국은 극한 날씨에 대한 비상 계획의 미비를 인정했습니다.
대만에서의 기록적인 강우
대만에서는 지난주 폭풍으로 인해 일부 지역에 2미터 이상의 비가 내리며 4명이 사망하고, 중부와 남부 지역에서 홍수와 산사태가 발생했다고 당국이 밝혔습니다.
“이번 악천후로 인해 4명이 사망하고, 3명이 실종되었으며, 77명이 부상을 입었습니다”라고 재난 관계자가 전했습니다.
조정태 총리는 월요일 남부 타이난시의 홍수 피해 지역을 방문하며 “이 정도 규모의 재난은 드물다”며, “태풍 다나스 이후 지금까지 거의 한 달간 지속적이고 강한 비를 겪고 있다”고 말했습니다.
7월 28일부터 섬 전역에 걸쳐 폭우가 쏟아지며 약 6,000명이 대피하고, 도로가 파손되며, 사무실이 폐쇄되었습니다.
중앙기상국(CWA)의 리밍샹 예보관은 이례적인 폭우가 저기압과 강한 남서풍에 의해 발생했다고 설명했습니다.
CWA는 지난달 섬 전체의 평균 강우량이 1939년 이후 7월 기준 최고치를 기록했다고 밝혔습니다.
국립 기상청은 앞으로 며칠간 비가 점차 줄어들 것으로 예상하고 있습니다.