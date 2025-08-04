동아시아 전역에 걸쳐 지속적인 장마가 혼란을 초래하며, 한국, 중국, 대만에서 수천 명의 이재민이 발생하고 인명 피해가 발생했습니다.

한국 남부 지역에서는 갑작스러운 홍수와 산사태로 인해 2,500명 이상의 주민들이 대피했습니다.

연합뉴스에 따르면 중앙재난안전대책본부의 발표를 인용하여, 폭우로 인해 부산, 광주, 충남, 전남, 경북, 경남 등 6개 주요 남부 도시 및 도에서 총 2,523명이 대피소로 이동했습니다.

특히 전남 무안군이 가장 큰 피해를 입었으며, 일요일 자정부터 월요일 아침까지 289.6mm(11.4인치)의 비가 내렸습니다.

무안의 한 하천에서 60대 남성이 숨진 채 발견되었으나, 당국은 이 사망이 비와 관련이 있는지 조사 중이라고 밝혔습니다.

기상청은 전국적으로 강한 비가 예보되었으며, 경남과 인근 지역에서 폭우가 계속될 것으로 전망했습니다.

이번 비는 지속된 폭염을 완화하는 데 도움을 주었으며, 일부 지역에서는 폭염 경보가 해제되었습니다. 기온은 최고 29도에서 34도(84.2°F에서 93.2°F)까지 오를 것으로 예상됩니다.

베이징에서의 치명적인 홍수

한편, 베이징은 산악 지역 주민들에게 또 한 차례의 폭우에 대비하라고 경고했습니다. 이는 2012년 이후 중국 수도를 강타한 최악의 폭우로 수십 명이 사망하는 참사가 발생한 지 일주일 만입니다.

기상 예보관들은 정오부터 6시간 동안 베이징 일부 지역에 최대 200mm(7.9인치)의 비가 내릴 수 있다고 경고했습니다.