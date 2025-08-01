세계
러시아, 시리아가 지정학적 경쟁의 장으로 '이용'되는 것에 반대
러시아의 라브로프 외무장관도 시리아의 다가오는 9월 의회 선거를 지지하며, 이는 국가 화합을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다고 강조했다.
러시아 외무장관은 시리아의 주권에 대한 지지를 표명했다. / AA
2025년 8월 1일

세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 시리아의 주권에 대한 지지를 표명하며, 모스크바는 시리아 영토를 지정학적 대립의 장으로 "이용"하는 것에 반대한다고 강조했습니다.

목요일 모스크바에서 아사드 하산 알 샤이바니 시리아 외무장관과의 회담 후 열린 기자회견에서 라브로프 장관은 "러시아는 시리아 영토가 지정학적 경쟁이나 다른 국가 간 분쟁의 전장으로 이용되는 것을 일관되게 반대해 왔습니다"라고 말했습니다.

그는 시리아가 현재의 도전을 성공적으로 헤쳐나가기를 희망한다고 밝혔습니다.

라브로프는 남부 시리아에서 최근 발생한 불안정 사태를 언급하여 국제 사회에 추가적인 긴장 고조의 위험을 초래할 수 있는 행동을 자제할 것을 촉구했습니다.

그는 또한 국제적십자위원회가 스웨이다에 존재감을 확립하려는 이니셔티브를 지지하며, 이는 "상황을 안정시키고 재발을 방지하는 데 도움이 될 것"이라고 언급했습니다.

라브로프는 "시리아의 지속적인 정상화를 위해서는 포괄적인 대화가 필요하다고 확신합니다. 우리는 아흐메드 알샤라 대통령의 과도 정부가 발표한 조치들이 이러한 목표를 직접적으로 진전시키기를 바랍니다"라고 덧붙였습니다.

장관은 또한 시리아의 다가오는 9월 의회 선거를 지지하며, 이는 국가 화합을 촉진하는 데 중요한 역할을 한다고 강조했습니다.

"우리는 시리아의 통일, 독립, 영토 보전을 위한 우리의 약속을 재확인하며, 분쟁 이후 재건을 지원할 준비가 되어 있습니다"라고 그는 말했습니다.

