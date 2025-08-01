미국 상원 소수당 대표 척 슈머는 목요일 트럼프 행정부가 백악관에 2억 달러 규모의 연회장을 건설하겠다는 계획을 발표한 것에 대해 강하게 비판하며, 자금 출처에 의문을 제기했습니다.

슈머는 기자회견에서 "2억 달러짜리 연회장이라니! 이 돈은 어디서 나온 겁니까? 의회가 이를 승인했나요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다,"라고 말했습니다.

이 발언은 백악관 대변인 캐롤라인 레빗이 새로운 90,000평방피트(약 8,361제곱미터) 규모의 연회장 건설 계획을 발표한 후 나왔으며, 이 연회장은 650명을 수용할 수 있는 공간이 될 예정입니다.

레빗 대변인은 도널드 트럼프 대통령과 기타 기부자들이 이 건축에 필요한 자금을 기부할 것이라고 밝혔습니다.