7월 대한민국의 수출은 반도체 수요 증가와 미국의 고율 관세 인상에 따른 선적 물량 증가에 힘입어 시장 예상치를 상회하며 두 달 연속 상승세를 이어갔다. 이러한 상승세는 하반기에 둔화될 것으로 예상된다.
아시아에서 네 번째로 큰 경제 규모를 가진 국가의 수출이 세를 보이고 있다. 세계 무역의 선행 지표로 여겨지는 무역 수치는 전년 대비 5.9% 증가한 608억 2천만 달러에 달했다. 이는 6월의 4.3% 증가율에서 상승한 수치이며, 2024년 12월 이후 가장 높은 성장률을 기록했다.
이 수치는 로이터 여론조사에서 7월에 대해 예상한 중간 예측치인 4.6% 증가를 상회하는 수치이다.
도널드 트럼프 대통령은 목요일에 여러 국가에서 수입되는 미국 제품에 대해 10%에서 41%에 이르는 상호 관세를 부과하는 행정 명령에 서명했다.
트럼프는 수요일 한국과의 무역 협정을 발표하며 관세를 15%로 설정했는데, 이는 이전에 위협했던 25%보다 낮은 수치로 무역 사업들에 대한 불확실성을 줄였다.
별도의 기업 설문조사에 따르면 한국의 제조업 활동은 7월에 6개월 연속 위축된 것으로 나타났다.
무역 의존도가 높은 한국 경제는 기술 수요 증가와 소비 지출 회복에 힘입어 수출이 급증하면서 2분기에 1년여 만에 가장 빠른 성장세를 보였다.
7월 반도체 수출이 39.3% 급증하며 2024년 10월 이후 최대폭의 연간 상승률을 기록했다. 한편, 자동차 수출은 8.8% 증가하여 5개월 만에 최고치를 경신했다. 선박 수출은 107.6%라는 높은 상승률을 보였다.
미국으로의 선적은 3개월 연속 감소 후 1.4% 증가했다. 이러한 증가는 기술 수요 증가에 따른 것으로, 트럼프 대통령의 철강 및 자동차 부품에 대한 관세 부과로 인한 부정적인 영향을 상쇄하는 요인으로 작용했다.
7월 수입은 542억 1천만 달러로 집계되었으며, 이는 전월 대비 0.7% 증가한 수치다. 이는 6월의 4.3% 증가율과 경제 전문가들의 예측치인 2.0% 증가율을 소폭 상회하는 결과다.
한편, 월간 무역수지는 66억 1천만 달러 흑자를 기록했지만, 이는 지난 2018년 9월 이후 최대치였던 전월의 90억 8천만 달러보다는 감소한 수치다.