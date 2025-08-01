7월 대한민국의 수출은 반도체 수요 증가와 미국의 고율 관세 인상에 따른 선적 물량 증가에 힘입어 시장 예상치를 상회하며 두 달 연속 상승세를 이어갔다. 이러한 상승세는 하반기에 둔화될 것으로 예상된다.

아시아에서 네 번째로 큰 경제 규모를 가진 국가의 수출이 세를 보이고 있다. 세계 무역의 선행 지표로 여겨지는 무역 수치는 전년 대비 5.9% 증가한 608억 2천만 달러에 달했다. 이는 6월의 4.3% 증가율에서 상승한 수치이며, 2024년 12월 이후 가장 높은 성장률을 기록했다.

이 수치는 로이터 여론조사에서 7월에 대해 예상한 중간 예측치인 4.6% 증가를 상회하는 수치이다.

도널드 트럼프 대통령은 목요일에 여러 국가에서 수입되는 미국 제품에 대해 10%에서 41%에 이르는 상호 관세를 부과하는 행정 명령에 서명했다.

트럼프는 수요일 한국과의 무역 협정을 발표하며 관세를 15%로 설정했는데, 이는 이전에 위협했던 25%보다 낮은 수치로 무역 사업들에 대한 불확실성을 줄였다.

별도의 기업 설문조사에 따르면 한국의 제조업 활동은 7월에 6개월 연속 위축된 것으로 나타났다.