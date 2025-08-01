세계
트럼프의 새로운 관세 부과, 수출업체들 강타; 유럽 내 우려와 분노 퍼져
독일 와인 제조업체에서 프랑스 향수 제조업체에 이르기까지, 유럽 수출업체들은 미국 관세가 글로벌 무역을 재편하고 대서양 양측의 관계를 위협하면서 그 여파에 대비하고 있다.
트럼프 대통령은 관세가 지속적인 미국 무역 불균형과 제조업 쇠퇴에 대한 대응이라고 밝혔다. / AP
2025년 8월 1일

미국 도널드 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책이 본격적으로 시행되면서 유럽 전역의 생산자들이 그 영향을 체감하고 있습니다. 일부는 선적을 보류하고, 다른 일부는 가격을 인상하거나 이윤 감소를 감수하고 있습니다. 일부 기업들은 생존 자체를 걱정하고 있습니다.

미국은 대부분의 유럽산 수출품에 대해 15%의 관세를 부과할 예정이며, 이는 원래 8월 1일부터 시행될 예정이었으나 8월 8일로 연기되었습니다.

국제상공회의소(ICC) 부사무총장 앤드류 윌슨은 "기업들이 이제야 우리가 역사적으로 높은 관세율을 다루고 있다는 사실을 깨닫고 있다"고 말했습니다.

그는 "미국 경제에 심각한 결과가 발생하지 않는 한 이 상황이 바뀌기는 어려울 것"이라고 덧붙였습니다.

그는 또한 관세로 인해 선적 지연이 발생하고 기업들이 공급망 전략을 재검토하고 있다고 전했습니다.

미국과의 무역은 이제 "상상할 수 없을 정도로 복잡해졌다"고 말했습니다.

독일 모젤 계곡의 와인 생산자 요하네스 젤바흐는 관세가 대서양 양쪽의 산업에 피해를 주고 있다고 말했습니다. 그는 관세가 없는 상태를 기대했지만, 현재는 15%의 관세가 부과되고 있으며, 관련 논의가 진행 중이라고 전했습니다.

"관세는 미국인들에게도, 우리에게도 피해를 줍니다,"라고 젤바흐는 "USA"라고 적힌 와인 상자들로 둘러싸인 창고에서 말했습니다.

"유럽에서 와인을 생산하는 수천 가정과 미국에서 수입, 도매, 소매, 레스토랑 사업에 종사하는 수천 가정이 양쪽의 흐름에 의존하고 있습니다,"라며 일자리와 수익이 타격을 받을 것이라고 덧붙였습니다.

각 산업은 다양한 정도의 영향을 받고 있습니다. 고급 브랜드는 가격 조정 능력이 더 크며, 대기업은 일부 이윤 손실을 감수하거나 생산을 미국으로 이전할 수 있지만, 전체를 이전하기는 어렵습니다.

심지어 대형 소비재 기업인 프록터앤드갬블(P&G)도 관세 영향을 해결하기 위해 미국 내 가격 인상을 예고했습니다. 아디다스는 가격 인상을 고려하고 있다고 밝혔습니다.

로이터의 글로벌 관세 추적기에 따르면, 모니터링된 약 300개 기업 중 최소 99개 기업이 무역 전쟁에 대응해 가격 인상을 발표했으며, 대부분이 유럽 기업입니다.

트럼프 대통령은 관세가 지속적인 미국 무역 불균형과 제조업 쇠퇴에 대한 대응이며, 이러한 조치가 미국에 일자리와 투자를 가져올 것이라고 주장했습니다.

출처:Reuters
