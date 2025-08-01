미국 도널드 트럼프 대통령의 새로운 관세 정책이 본격적으로 시행되면서 유럽 전역의 생산자들이 그 영향을 체감하고 있습니다. 일부는 선적을 보류하고, 다른 일부는 가격을 인상하거나 이윤 감소를 감수하고 있습니다. 일부 기업들은 생존 자체를 걱정하고 있습니다.

미국은 대부분의 유럽산 수출품에 대해 15%의 관세를 부과할 예정이며, 이는 원래 8월 1일부터 시행될 예정이었으나 8월 8일로 연기되었습니다.

국제상공회의소(ICC) 부사무총장 앤드류 윌슨은 "기업들이 이제야 우리가 역사적으로 높은 관세율을 다루고 있다는 사실을 깨닫고 있다"고 말했습니다.

그는 "미국 경제에 심각한 결과가 발생하지 않는 한 이 상황이 바뀌기는 어려울 것"이라고 덧붙였습니다.

그는 또한 관세로 인해 선적 지연이 발생하고 기업들이 공급망 전략을 재검토하고 있다고 전했습니다.

미국과의 무역은 이제 "상상할 수 없을 정도로 복잡해졌다"고 말했습니다.

독일 모젤 계곡의 와인 생산자 요하네스 젤바흐는 관세가 대서양 양쪽의 산업에 피해를 주고 있다고 말했습니다. 그는 관세가 없는 상태를 기대했지만, 현재는 15%의 관세가 부과되고 있으며, 관련 논의가 진행 중이라고 전했습니다.