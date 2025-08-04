유니세프는 일요일 발표를 통해, 7월 30일까지 수단 다르푸르 5개 주에서 최소 80명이 사망하고 2,100건 이상의 사례가 보고되었다고 밝혔습니다.

유니세프는 성명에서, 6월 21일부터 북다르푸르 주 타윌라 지역에서 20명이 사망하고 1,180건의 감염 사례가 보고되었다고 전했습니다.

“다르푸르 5개 주 전역에서 7월 30일 기준 콜레라 총 사례 수는 약 2,140건에 달하며, 최소 80명이 사망했습니다,”라고 덧붙였습니다.

유엔 기관은 북다르푸르 전역에서 64만 명 이상의 어린이가 폭력, 기아, 콜레라 위험에 처해 있다고 경고했습니다.

수단 유니세프 대표 셸든 예트는 “콜레라는 예방 가능하고 쉽게 치료할 수 있음에도 불구하고, 타윌라와 다르푸르 다른 지역에서 빠르게 확산되며 특히 어린 아이들과 가장 취약한 이들의 생명을 위협하고 있습니다,”라고 말했습니다.