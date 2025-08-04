유니세프는 일요일 발표를 통해, 7월 30일까지 수단 다르푸르 5개 주에서 최소 80명이 사망하고 2,100건 이상의 사례가 보고되었다고 밝혔습니다.
유니세프는 성명에서, 6월 21일부터 북다르푸르 주 타윌라 지역에서 20명이 사망하고 1,180건의 감염 사례가 보고되었다고 전했습니다.
“다르푸르 5개 주 전역에서 7월 30일 기준 콜레라 총 사례 수는 약 2,140건에 달하며, 최소 80명이 사망했습니다,”라고 덧붙였습니다.
유엔 기관은 북다르푸르 전역에서 64만 명 이상의 어린이가 폭력, 기아, 콜레라 위험에 처해 있다고 경고했습니다.
수단 유니세프 대표 셸든 예트는 “콜레라는 예방 가능하고 쉽게 치료할 수 있음에도 불구하고, 타윌라와 다르푸르 다른 지역에서 빠르게 확산되며 특히 어린 아이들과 가장 취약한 이들의 생명을 위협하고 있습니다,”라고 말했습니다.
예트는, 질병 확산을 막기 위한 현장 노력에도 불구하고, “끊임없는 폭력으로 인해 필요가 증가하고 있으며, 이를 충족시키는 속도가 따라가지 못하고 있습니다,”라고 전했습니다.
그는 “긴급히 상황을 반전시키고 도움이 필요한 어린이들에게 다가가기 위해 안전하고 방해받지 않는 접근이 필요하다”고 촉구했습니다.
“이 아이들은 단 하루도 기다릴 수 없습니다.”
유엔 통계에 따르면, 2024년 8월 이후 수단 18개 주 중 17개 주에서 94,170건 이상의 콜레라 사례와 2,370명 이상의 사망자가 보고되었습니다.
수단은 2023년 4월부터 군대와 준군사조직 신속지원군(RSF) 간의 전투로 인해 황폐화되었으며, 유엔과 현지 당국에 따르면 2만 명 이상이 사망하고 1,400만 명이 피난을 떠났습니다. 그러나 미국 대학들의 연구는 사망자 수를 약 13만 명으로 추정하고 있습니다.