세계
4분 읽기
수단 다르푸르에서 콜레라로 80명 사망, 2,100명 이상 감염
유엔 기관은 북다르푸르 전역에서 64만 명 이상의 어린이가 폭력, 기아, 콜레라 위험에 처해 있다고 경고했다.
수단 다르푸르에서 콜레라로 80명 사망, 2,100명 이상 감염
유엔에 따르면 2024년 8월 이후 수단 18개 주 중 17개 주에서 콜레라 환자가 94,170명 발생하고 2,370명이 사망했다. / Reuters
2025년 8월 4일

유니세프는 일요일 발표를 통해, 7월 30일까지 수단 다르푸르 5개 주에서 최소 80명이 사망하고 2,100건 이상의 사례가 보고되었다고 밝혔습니다.

유니세프는 성명에서, 6월 21일부터 북다르푸르 주 타윌라 지역에서 20명이 사망하고 1,180건의 감염 사례가 보고되었다고 전했습니다.

“다르푸르 5개 주 전역에서 7월 30일 기준 콜레라 총 사례 수는 약 2,140건에 달하며, 최소 80명이 사망했습니다,”라고 덧붙였습니다.

유엔 기관은 북다르푸르 전역에서 64만 명 이상의 어린이가 폭력, 기아, 콜레라 위험에 처해 있다고 경고했습니다.

수단 유니세프 대표 셸든 예트는 “콜레라는 예방 가능하고 쉽게 치료할 수 있음에도 불구하고, 타윌라와 다르푸르 다른 지역에서 빠르게 확산되며 특히 어린 아이들과 가장 취약한 이들의 생명을 위협하고 있습니다,”라고 말했습니다.

recommended

예트는, 질병 확산을 막기 위한 현장 노력에도 불구하고, “끊임없는 폭력으로 인해 필요가 증가하고 있으며, 이를 충족시키는 속도가 따라가지 못하고 있습니다,”라고 전했습니다.

그는 “긴급히 상황을 반전시키고 도움이 필요한 어린이들에게 다가가기 위해 안전하고 방해받지 않는 접근이 필요하다”고 촉구했습니다.

“이 아이들은 단 하루도 기다릴 수 없습니다.”

유엔 통계에 따르면, 2024년 8월 이후 수단 18개 주 중 17개 주에서 94,170건 이상의 콜레라 사례와 2,370명 이상의 사망자가 보고되었습니다.

수단은 2023년 4월부터 군대와 준군사조직 신속지원군(RSF) 간의 전투로 인해 황폐화되었으며, 유엔과 현지 당국에 따르면 2만 명 이상이 사망하고 1,400만 명이 피난을 떠났습니다. 그러나 미국 대학들의 연구는 사망자 수를 약 13만 명으로 추정하고 있습니다.

관련TRT Global - Sudanese refugees battle cholera as WHO warns of spread in Chad camps
발견
영국, 나토의 주요 태세 전환에 따라 핵무기 탑재 가능 F-35A 전투기 도입 예정
트럼프, 의회에 이란이 핵무기 프로그램을 보유했다고 밝혀 미국 정보기관과 상반된 주장
미국 인구의 거의 절반이 '매우 위험한' 폭염에 시달리고 있다
파키스탄과 인도 국방 관계자들이 중국에서 열리는 SCO 회의 참석 예정
미국 의원, JFK는 이스라엘 핵 프로그램 반대로 암살당했다고 발언
이스라엘 경제, 이란과의 12일간의 분쟁으로 수십억 달러 손실 발생
조흐란 맘다니 쿠오모 주지사 패배로 뉴욕시 민주당 시장 예비선거에서 역사적인 승리 눈앞에 둬
이스라엘의 공격으로 600명 이상 사망: 이란
튀르키예의 에르도안, 나토 동맹국에 모든 방위 무역 제한 해제를 촉구
이스라엘, 테헤란이 휴전 위반 혐의를 부인한 후 이란에 '강력한 공격'으로 위협
미국 하원, 보안 우려로 직원들의 왓츠앱 사용 금지
아일랜드, 점령된 팔레스타인 영토 내 이스라엘 기업과의 교역을 공식 금지 예정
트럼프, 이스라엘에 "이란에 폭탄 투하하지 말라" 경고
튀르키예의 방위 산업은 유럽 및 동맹국들과 더욱 긴밀히 연결되어야 한다: 나토 수장
수단 병원 공격으로 어린이 포함 40명 이상 사망: WHO
TRT 글로벌을 미리 살펴보세요. 여러분의 피드백을 공유해주세요!
Contact us