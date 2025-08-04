조현 한국 외교부 장관은 도널드 트럼프 행정부가 군사 태세 조정의 일환으로 병력 수준을 감축할 수 있다는 추측이 계속되는 가운데, 한국에 주둔한 미군과 그 역할은 변함없이 유지될 것이라고 밝혔다.

조 장관은 일요일 워싱턴 포스트에 게재된 인터뷰에서 "우리는 미국과 대화하고 있지만, 한국에 있는 미군에 대한 우려는 없습니다. 우리는 그들이 현재와 같이 유지될 것이며, 그들의 역할도 오늘날과 같이 유지될 것이라고 믿습니다."라고 말했다.

트럼프 행정부가 중국 억제를 우선시하면서 28,500명 규모의 주한미군 감축 가능성에 대한 추측이 군사 태세 조정의 일환으로 계속되고 있다.

미 국방부는 이 문제에 대해 침묵을 지키고 있다.

잠재적인 병력 감축이 양국 관계에 어떤 의미가 있느냐는 질문에 조 장관은 이를 가상적인 것으로 간주하며 그런 일은 일어나지 않을 것이라고 말했다.

그는 "그런 일은 일어나지 않을 것이라고 생각합니다. 이번에 많은 상원 의원들을 만났는데, 그들 모두 그런 일은 없을 것이라고 확신시켜 주었습니다."라고 말했다.