워싱턴은 또한 제3국을 통해 수입되는 상품에 40% 추가 관세를 부과할 계획이며, 이는 긴밀하게 연결된 생산망을 가진 동남아시아 국가들에 타격을 줄 수 있다.
일본 자동차 수출은 이미 25%의 세율로 타격을 받고 있으며, 도쿄는 이 관세율이 언제 낮아질지도 알고 싶어한다. / AP
2025년 8월 1일

도널드 트럼프 미국 대통령이 일부 경우 위협했던 것보다 낮은 관세를 발표하고, 8월 7일로 1주일 연기하자 금요일 아시아 일부 국가들은 안도감을 표했습니다.

그러나 반도체 강국 대만을 포함한 다른 국가들은 여전히 더 낮은 세율을 협상하기를 희망하고 있으며, 일본 자동차의 환적 및 재수출에 대한 불확실성은 남아 있습니다.

트럼프 대통령의 발표는 현재 8월 12일 마감 기한을 앞두고 무역 협상을 진행 중인 수출 대국인 중국에는 적용되지 않지만, 다른 아시아 경제 국가들의 반응은 다음과 같습니다:

태국: '큰 성공'

태국과 캄보디아에 대한 19%의 세금 부과는 40명 이상의 사망자를 낸 국경 충돌 직후에 위협받던 36%에서 벗어난 것입니다.

태국은 이를 "큰 성공"이자 "태국의 수출 기반과 장기적인 경제 안정을 유지하기 위한 윈-윈 접근법"이라고 칭했습니다.

2024년 미국과 태국 간 무역 적자는 456억 달러에 달했습니다. 주요 수출품으로는 기계, 차량, 자동차 부품 등이 포함됩니다.

캄보디아: '최고의 소식'

훈 마넷 캄보디아 총리는 이를 "캄보디아 국민과 경제가 국가를 계속 발전시키는 데 있어 최고의 소식"이라고 칭했습니다.

서구 브랜드를 위한 저가 의류를 주로 생산하는 제조업체는 처음에는 40% 관세 위협을 받았습니다.

인접국 베트남은 7월 초 워싱턴과 20%로 낮춘 세율에 합의를 체결했습니다.

재수출 문제는?

그러나 워싱턴은 또한 제3국을 통해 미국으로 운송되는 상품, 즉 재수출에 대해 40% 추가 관세를 부과할 계획입니다.

이는 중국과 생산망이 밀접하게 연결된 동남아시아 국가들에 특히 타격을 줄 수 있습니다.

예를 들어, 많은 캄보디아 공장은 중국 소유이며, 백악관은 캄보디아가 중국 상품이 미국 시장으로 향하는 도중에 잠시 머물도록 허용하여 베이징에 부과된 더 높은 관세를 회피하고 있다고 비난했습니다.

그러나 전문가들은 워싱턴이 이러한 "재수출" 상품을 어떻게 정의할 것인지에 대해 명확하지 않다고 지적합니다.

대만: 여전히 추진 중

라이칭더 대만 총통은 트럼프가 발표한 20% 관세를 "임시적"이며 "합의가 이루어질 경우 추가 감면 가능성이 있다"고 언급했습니다.

미국 대통령은 해당 섬에 32%의 세금을 부과하고 섬의 막대한 반도체 선적에 관세를 부과할 수 있다고 위협했습니다.

대만의 AI 칩 산업에 대한 수요 급증은 워싱턴과의 무역 흑자를 증가시켰으며, 이는 트럼프의 관세 공세의 표적이 되었습니다.

샤오비킴 부총통은 최근 워싱턴은 "회복력 있는 공급망을 지원하고, 제조업과 일부 첨단 기술을 지원하는 데 대만이 필요하다"고 언급했습니다.

일본: 자동차 혼란

일본과 워싱턴 간 지난주 합의된 15% 관세는 위협받던 25%에서 인하된 것으로, 8월 7일부터 적용될 예정이다.

그러나 일본 자동차 수출은 이미 25%의 세율로 타격을 받고 있으며, 도쿄는 이 관세율이 언제 낮아질지도 알고 싶어합니다.

하야시 요시마사 정부 대변인은 금요일에 일본은 "미국 측에 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세 인하를 포함한 최근 합의를 이행하기 위한 조치를 즉시 취할 것을 계속 요청할 것"이라고 밝혔습니다.

또한 트럼프 대통령이 일본이 "계약 보너스"로 미국에 5,500억 달러를 투자하고 이익의 90%를 회수할 것이라는 주장에 대해서도 혼란이 있습니다.

