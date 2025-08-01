도널드 트럼프 미국 대통령이 일부 경우 위협했던 것보다 낮은 관세를 발표하고, 8월 7일로 1주일 연기하자 금요일 아시아 일부 국가들은 안도감을 표했습니다.
그러나 반도체 강국 대만을 포함한 다른 국가들은 여전히 더 낮은 세율을 협상하기를 희망하고 있으며, 일본 자동차의 환적 및 재수출에 대한 불확실성은 남아 있습니다.
트럼프 대통령의 발표는 현재 8월 12일 마감 기한을 앞두고 무역 협상을 진행 중인 수출 대국인 중국에는 적용되지 않지만, 다른 아시아 경제 국가들의 반응은 다음과 같습니다:
태국: '큰 성공'
태국과 캄보디아에 대한 19%의 세금 부과는 40명 이상의 사망자를 낸 국경 충돌 직후에 위협받던 36%에서 벗어난 것입니다.
태국은 이를 "큰 성공"이자 "태국의 수출 기반과 장기적인 경제 안정을 유지하기 위한 윈-윈 접근법"이라고 칭했습니다.
2024년 미국과 태국 간 무역 적자는 456억 달러에 달했습니다. 주요 수출품으로는 기계, 차량, 자동차 부품 등이 포함됩니다.
캄보디아: '최고의 소식'
훈 마넷 캄보디아 총리는 이를 "캄보디아 국민과 경제가 국가를 계속 발전시키는 데 있어 최고의 소식"이라고 칭했습니다.
서구 브랜드를 위한 저가 의류를 주로 생산하는 제조업체는 처음에는 40% 관세 위협을 받았습니다.
인접국 베트남은 7월 초 워싱턴과 20%로 낮춘 세율에 합의를 체결했습니다.
재수출 문제는?
그러나 워싱턴은 또한 제3국을 통해 미국으로 운송되는 상품, 즉 재수출에 대해 40% 추가 관세를 부과할 계획입니다.
이는 중국과 생산망이 밀접하게 연결된 동남아시아 국가들에 특히 타격을 줄 수 있습니다.
예를 들어, 많은 캄보디아 공장은 중국 소유이며, 백악관은 캄보디아가 중국 상품이 미국 시장으로 향하는 도중에 잠시 머물도록 허용하여 베이징에 부과된 더 높은 관세를 회피하고 있다고 비난했습니다.
그러나 전문가들은 워싱턴이 이러한 "재수출" 상품을 어떻게 정의할 것인지에 대해 명확하지 않다고 지적합니다.
대만: 여전히 추진 중
라이칭더 대만 총통은 트럼프가 발표한 20% 관세를 "임시적"이며 "합의가 이루어질 경우 추가 감면 가능성이 있다"고 언급했습니다.
미국 대통령은 해당 섬에 32%의 세금을 부과하고 섬의 막대한 반도체 선적에 관세를 부과할 수 있다고 위협했습니다.
대만의 AI 칩 산업에 대한 수요 급증은 워싱턴과의 무역 흑자를 증가시켰으며, 이는 트럼프의 관세 공세의 표적이 되었습니다.
샤오비킴 부총통은 최근 워싱턴은 "회복력 있는 공급망을 지원하고, 제조업과 일부 첨단 기술을 지원하는 데 대만이 필요하다"고 언급했습니다.
일본: 자동차 혼란
일본과 워싱턴 간 지난주 합의된 15% 관세는 위협받던 25%에서 인하된 것으로, 8월 7일부터 적용될 예정이다.
그러나 일본 자동차 수출은 이미 25%의 세율로 타격을 받고 있으며, 도쿄는 이 관세율이 언제 낮아질지도 알고 싶어합니다.
하야시 요시마사 정부 대변인은 금요일에 일본은 "미국 측에 자동차 및 자동차 부품에 대한 관세 인하를 포함한 최근 합의를 이행하기 위한 조치를 즉시 취할 것을 계속 요청할 것"이라고 밝혔습니다.
또한 트럼프 대통령이 일본이 "계약 보너스"로 미국에 5,500억 달러를 투자하고 이익의 90%를 회수할 것이라는 주장에 대해서도 혼란이 있습니다.