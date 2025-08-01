도널드 트럼프 미국 대통령이 일부 경우 위협했던 것보다 낮은 관세를 발표하고, 8월 7일로 1주일 연기하자 금요일 아시아 일부 국가들은 안도감을 표했습니다.

그러나 반도체 강국 대만을 포함한 다른 국가들은 여전히 더 낮은 세율을 협상하기를 희망하고 있으며, 일본 자동차의 환적 및 재수출에 대한 불확실성은 남아 있습니다.

트럼프 대통령의 발표는 현재 8월 12일 마감 기한을 앞두고 무역 협상을 진행 중인 수출 대국인 중국에는 적용되지 않지만, 다른 아시아 경제 국가들의 반응은 다음과 같습니다:

태국: '큰 성공'

태국과 캄보디아에 대한 19%의 세금 부과는 40명 이상의 사망자를 낸 국경 충돌 직후에 위협받던 36%에서 벗어난 것입니다.

태국은 이를 "큰 성공"이자 "태국의 수출 기반과 장기적인 경제 안정을 유지하기 위한 윈-윈 접근법"이라고 칭했습니다.

2024년 미국과 태국 간 무역 적자는 456억 달러에 달했습니다. 주요 수출품으로는 기계, 차량, 자동차 부품 등이 포함됩니다.

관련 TRT Global - Trump pushes tariff start date to August 7, fueling more economic uncertainty

캄보디아: '최고의 소식'

훈 마넷 캄보디아 총리는 이를 "캄보디아 국민과 경제가 국가를 계속 발전시키는 데 있어 최고의 소식"이라고 칭했습니다.

서구 브랜드를 위한 저가 의류를 주로 생산하는 제조업체는 처음에는 40% 관세 위협을 받았습니다.

인접국 베트남은 7월 초 워싱턴과 20%로 낮춘 세율에 합의를 체결했습니다.

재수출 문제는?

그러나 워싱턴은 또한 제3국을 통해 미국으로 운송되는 상품, 즉 재수출에 대해 40% 추가 관세를 부과할 계획입니다.