Ada pepatah lama dalam kalangan diplomat: senjata terbaik dalam geopolitik bukanlah peluru berpandu, tetapi perjanjian yang strategik. Pepatah ini tepat menggambarkan konfrontasi sengit antara AS dan China.

Berbeza dengan kepercayaan popular, Beijing yang berdiplomasi – bukannya Washington DC yang agresif – nampaknya memegang semua kad dalam perang ekonomi yang semakin memuncak antara dua kuasa besar ini.

Presiden AS Donald Trump gemar menampilkan dirinya sebagai pejuang dalam misi menyelamatkan Amerika daripada negara-negara yang dianggapnya mengeringkan ekonomi AS, terutamanya China. Dan dia melakukannya melalui aksi dramatik, retorik yang kasar, dan perang tarif yang merosakkan diri sendiri.

Namun, sikap Trump itu menyembunyikan realiti yang bercanggah dengan gambaran kekuasaan AS yang digembar-gemburkan oleh Rumah Putih.

Jika dikupas hubungan ekonomi AS-China, ilusi kuasa Amerika akan mendedahkan kebenaran. Kebenaran yang menunjukkan China mempunyai cengkaman yang kukuh, menyeluruh, dan semakin ketat ke atas aspek-aspek penting ekonomi AS.

Serangan Senyap China

Dengan tarif balasan, perdagangan dua hala, rantaian bekalan kritikal, pegangan bon Perbendaharaan AS, BRICS, dedolarisasi, pemilikan dan pengaruh ke atas syarikat serta universiti AS – China memegang kawalan dalam semua bidang ini, tanpa perlu melepaskan satu peluru pun.

Berbeza dengan zaman penggal pertama Trump, retorik China kali ini lebih tajam dalam tindak balas perang tarif 2025 Rumah Putih. Kenyataan tegas bergema dari Beijing, seperti China bersedia untuk "sebarang jenis perang", bersedia "berjuang hingga akhir", fentanyl hanyalah "alasan", dan "ugutan tidak menakutkan kami".

China kemudian mengambil tindakan untuk merosakkan ekonomi AS. Ia mengenakan tarif 10-15% ke atas import pertanian AS bernilai $20 bilion. Ia juga melancarkan siasatan terhadap Google dan Nvidia atas pelanggaran antitrust, sambil mempertimbangkan tindakan serupa terhadap Intel.

Dunia disuruh berdebat tentang seberapa cepat tarif Trump akan melumpuhkan China. Tetapi di koridor kuasa Beijing, terdapat keyakinan senyap. Ia berpunca daripada lebihan perdagangan China ke atas AS – sesuatu yang kurang dilaporkan media Barat.

Seminggu sebelum Trump kembali ke Rumah Putih pada Januari lalu, China melaporkan lebihan perdagangan rekod hampir $1 trilion dengan seluruh dunia, mencecah $992 bilion pada 2024. Yang lebih penting, lebihan dagangannya dengan AS pada tahun itu ialah $361 bilion. Ini bukan berita baik untuk ekonomi AS.

Selain ketinggalan dalam perdagangan, AS di bawah Trump juga gagal memasuki senarai 10 negara dengan lebihan dagangan keseluruhan tertinggi.

Dominasi China dalam perdagangan dengan AS disertai tekadnya untuk mempelbagaikan kebergantungan pada sumber luar. Perdana Menteri China Li Qiang baru-baru ini menyatakan bahawa Beijing yakin dapat menangani " kejutan melebihi jangkaan ", merujuk kepada kesan perang tarif AS terhadap perdagangan.

Yang penting, Li menyeru negara-negara di seluruh dunia membuka pasaran mereka agar dapat bersama-sama menyerap kesan tindakan Trump.

Makanan dan Mineral Kritikal

Menariknya, China memilih makanan dan pertanian sebagai medan untuk membalas provokasi AS. Tarif pertanian yang dikenakan Beijing ke atas produk AS termasuk hasil segar, kapas, bijirin, dan protein.

China juga menghentikan import kacang soya dari syarikat AS. Ini pukulan besar memandangkan kacang soya merupakan eksport pertanian utama AS ke China, dengan $13 bilion produk pertanian dibeli oleh China pada 2024. Untuk mempelbagaikan sumber, Beijing beralih kepada sekutu BRICS, Brazil, sebagai pembekal kacang soya.

Mengawal rantaian bekalan kritikal adalah satu lagi bidang di mana China telah memerangkap AS. Dari mineral nadir bumi hingga farmaseutikal hingga elektronik, China mempunyai kawalan tiada tandingan ke atas rangkaian bekalan ini, meninggalkan Washington dalam keadaan tidak berdaya dan runsing.

Hari ini, China mempunyai akses paling mendalam kepada mineral kritika l yang diperlukan AS dan negara lain untuk mencapai sifar pelepasan karbon. Tembaga, kobalt, nikel, dan litium berfungsi sebagai bahan mentah untuk bateri EV dan panel solar. China telah berusaha keras untuk menguasainya, terutamanya tembaga dan kobalt dari Peru dan DR Congo, litium berharga Argentina, serta nikel Indonesia.

Dari Farmaseutikal ke Teknologi

Dalam farmaseutikal, China menentukan syarat kepada AS. Ia merupakan pembekal utama produk farmaseutikal ke AS, mengeksport barangan bernilai $10.2 bilion antara 2017 dan 2022.

Tambahan pula, pengeluar farmaseutikal AS terlalu bergantung pada China untuk keuntungan. Dalam tempoh yang sama, mereka mengeksport produk farmaseutikal bernilai $9.3 bilion ke China. Beijing sedar betapa mudahnya ia boleh menutup keran untuk pengeksport farmaseutikal AS melalui larangan dan tarif.

China juga mempunyai kelebihan ke atas AS dalam rantaian bekalan teknologi. Setelah hampir menyamai AS dalam teknologi AI, seperti kejayaan DeepSeek, Beijing kini tidak mahu bergantung kepada mana-mana pihak termasuk teknologi Barat.

Dulu, gergasi teknologi AS seperti AMD, Nvidia, dan Intel bergantung pada eksport rantaian bekalan ke China untuk keuntungan. Tahun lalu, Beijing menghentikannya dengan melarang penggunaan cip mikro AMD dan Intel dalam komputer kerajaan. Sekatan serupa dikenakan ke atas pemproses Nvidia.

Cabaran dari BRICS

Satu lagi titik sakit untuk ekonomi AS ialah kebangkitan BRICS, di mana China merupakan pengaruh utama. Pakatan yang bermula dengan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan ini cepat mendapat sambutan. Tahun lalu, ia menyambut empat ahli baru dan puluhan negara rakan.

Perkembangan ini mendorong Trump yang cemas untuk mengugut tarif 100% ke atas negara BRICS jika mereka cuba menggantikan dolar AS dengan mata wang alternatif.

BRICS tetap teguh menghadapi kritikan AS. Ia berjanji untuk memperluas usaha dedolarisasi dalam perdagangan antarabangsa. Dengan kebangkitannya, ia mungkin akan melemahkan lagi pengaruh G7 – pakatan hegemoni pimpinan AS.

Bercakap tentang mata wang, apakah kemungkinan China, berhadapan provokasi berterusan Rumah Putih, akan membalas secara agresif dengan menjual semua pegangan bon Perbendaharaan AS yang besar?

Ini soalan tidak selesa yang sering ditanya. Jawapannya bukanlah persoalan "jika", tetapi "bila" dan "berapa banyak". Penjualan oleh China sebenarnya sudah bermula sejak 2016.

Disember lalu, China mengurangkan pegangan bon Perbendaharaan AS kepada $759 bilion. Ini sebahagian daripada misi Beijing untuk mengurangkan pegangan bon AS, mengumpul emas, dan memisahkan diri dari ekonomi AS.

Rumah Putih belum menangani perkembangan ini. Tetapi jualan bon China pasti membuatkan pemerhati ekonomi Washington pening, tertanya-tanya siapa yang akan membiayai hutang kerajaan AS yang besar jika Beijing menarik diri sepenuhnya.

Dari Harvard ke Bursa Saham Chicago

Cengkaman China ke atas ekonomi AS meluas ke bidang lain. Tinjauan pantas terhadap pelaburan China dalam industri dan institusi AS menunjukkan sejauh mana penembusan kewangan Beijing ke wilayah saingannya.

Berita tentang ugutan lisan Trump terhadap China sering sampai ke pengetahuan ramai. Tetapi ramai tidak sedar bahawa syarikat utama AS seperti Bursa Saham Chicago, AMC, Smithfield Foods, GE Appliances, Motorola Mobility, dan Legendary Entertainment Group dimiliki pelabur China . Pada 2022, dilaporkan hampir 5,000 firma milik China beroperasi di AS.

Terdapat juga pengaruh China yang besar dalam universiti ternama AS, terutamanya Harvard. Entiti China memberikan hampir $1 bilion dalam perjanjian dan submangan kepada universiti AS antara 2013 dan 2020. Kira-kira 115 kolej menerima manfaat kewangan dari sumber China.

Harvard menerima sumbangan sebanyak $93.7 juta. Universiti lain yang mendapat manfaat termasuk University of Southern California, University of Pennsylvania, University of Illinois, dan Arizona State University.

Semakin lama AS mengabaikan realiti ini, semakin banyak ruang China boleh tembus dalam ekonomi Amerika.

Di era Trump dan selepasnya, AS mungkin akan terus obses untuk menunjuk kekuatan ketenteraan dan megafon diplomatiknya. Tetapi pada masa yang sama, ekonominya dengan pantas, senyap, dan pasti kehilangan tanah kepada dominasi China.