Walaupun Jerman terus menekan aktivisme pro-Palestin, ribuan orang berkumpul di Kreuzberg minggu lalu untuk ‘Perarakan Kemenangan’ selepas perjanjian gencatan senjata, melaungkan “Kebebasan untuk Palestin” dan membawa plakad yang bertulis, “Gencatan senjata hanyalah permulaan.”

Walaupun penentangan boleh muncul di jalanan, ia juga boleh menemukan tempatnya di dinding galeri. Musim panas lalu, ketika bom jatuh di Gaza, sebuah pameran di Frankfurt berfungsi sebagai jendela kepada kengerian perang di Palestin. Sebagai sebahagian daripada Festival Budaya Palestin di Jerman, satu siri gambar yang dirakam oleh wartawan Palestin menjadi saksi kepada bencana kemanusiaan yang nyata di Gaza serta ketahanan rakyatnya.

Satu imej menonjol. Diambil oleh Mahmoud Abu Hamda di Gaza pada April 2024: seorang gadis muda sedang menguli roti di tengah-tengah runtuhan kem pelarian Nuseirat, dengan asap daripada pengeboman masih berlegar di udara.

Apabila melihat imej yang mengharukan itu, seorang budak lelaki dari Sepanyol begitu terkesan dengan emosi sehingga dia kembali ke pameran untuk menderma simpanan wang syilingnya bagi membantu rakyat Palestin, selepas ibunya menjelaskan kesusahan yang dialami kanak-kanak di Gaza.

Pameran Through My Eyes telah menjelajah ke banyak negara Eropah tahun lalu sebagai sebahagian daripada inisiatif kesedaran oleh PALI Think Hub, sebuah kumpulan advokasi hak asasi manusia.

NGO ini diasaskan oleh Emma Lo, seorang pakar undang-undang antarabangsa Itali-Amerika yang berpangkalan di Switzerland, dan Lise, seorang graduan Perancis-Palestin dalam bidang Hubungan Antarabangsa yang berpangkalan di Jerman. Misi mereka: mendedahkan krisis kemanusiaan di Gaza dan mengembalikan kisah-kisah manusia yang sering hilang di sebalik statistik media dan laporan ketenteraan.

“Through My Eyes sering mempertemukan orang ramai dengan realiti keras kehidupan di bawah penjajahan dan genosid di Gaza—bagi ramai, ini adalah kali pertama. Daripada sekadar berlalu pergi, kami melihat mereka berhenti, merenung, bertanya soalan, dan bahkan kembali bersama rakan-rakan untuk meneruskan perbincangan,” kata Lo.

“Kami Mahu Orang Merasa, Bukan Sekadar Melihat”

“Mewujudkan hubungan adalah inti kepada pameran kami,” jelasnya. “Kami bertujuan untuk menghumanisasi pengalaman rakyat Palestin, melangkaui perdebatan abstrak dan menuju sesuatu yang benar-benar peribadi. Orang akan bertindak apabila mereka dapat merasakannya.”

Empati Emma terhadap golongan tertindas telah dibentuk sejak awal. Pada usia 10 tahun, dia membaca The Diary of Anne Frank dan terkesan dengan keupayaan gadis muda itu untuk mendokumentasikan kengerian Nazisme dengan suara yang begitu dekat dengannya.

“Pada masa itu, saya tertarik dengan biografi individu yang membentuk sejarah, tetapi kisah Anne begitu menonjol kerana ia disampaikan melalui suara seorang gadis seusia saya, dengan perspektif yang polos dan mudah dihubungkan,” katanya kepada TRT World.

Anne Frank ialah seorang gadis Jerman-Yahudi yang, semasa Perang Dunia II, bersembunyi bersama keluarganya di Amsterdam yang diduduki Jerman bagi mengelakkan penganiayaan Nazi.

Dia menyimpan diari sepanjang 25 bulan keluarganya bersembunyi, mendokumentasikan kehidupannya dengan butiran yang jelas. Anne meninggal dunia pada tahun 1945 di kem tahanan Bergen-Belsen. Namun, diarinya kemudiannya menjadi salah satu buku paling berpengaruh di dunia.

Bagi Lo, kisah Anne amat relevan pada hari ini, menggema penderitaan di Gaza.

“Anne bercita-cita untuk menjadi wartawan. Jika dia masih hidup sekarang, dia pasti akan menulis tentang genosid di Gaza.”

Wanita muda Palestin yang sedang mendokumentasikan krisis di Gaza hari ini menunjukkan keberanian yang sama, kata Lo.

“Wartawan seperti Bisan Owda, Plestia Alaqad, Lama Jamous, dan Hind Khoudary memberikan suara kepada perjuangan Palestin, merakamkan kengerian yang mereka saksikan setiap hari. Kerja mereka sama berkuasanya seperti diari Anne Frank, tetapi mereka bukan sekadar gema masa lalu—mereka sedang membentuk legasi mereka sendiri.”

Pada usia 12 tahun, Lo sudah bertemu dengan tiga orang yang terselamat daripada Holocaust dalam acara pendidikan. Testimoni mereka menanamkan dalam dirinya satu keyakinan: berdiam diri dalam menghadapi ketidakadilan adalah satu bentuk keterlibatan.

“Saya belajar bahawa dunia boleh menjadi kejam, tetapi mempertahankan hak asasi manusia adalah salah satu bentuk penentangan yang paling kuat.”

Kebebasan, Kesaksamaan, Keadilan—Untuk Siapa?

Walaupun dibesarkan dalam landskap multikultural Washington DC, Lo hanya menemui naratif Palestin buat pertama kali pada pertengahan remajanya, berkat ibu bapanya.

“Walaupun Anne Frank menyebut Palestin dalam satu catatan diarinya pada 8 Mei 1944, malangnya, saya tidak pernah mendengar tentang Palestin pasca-1948 sehingga saya berumur 15 tahun,” kenangnya.

Buku Gaza: An Inquest into Its Martyrdom oleh Norman G. Finkelstein, seorang Yahudi-Amerika, menjadi titik penting dalam proses pembelajarannya. Buku itu mendokumentasikan serangan ketenteraan Israel ke atas Gaza, pelanggaran undang-undang antarabangsa, dan salah tafsiran tentang Palestin dalam naratif Barat.

Nilai-nilai yang diajarkan kepada Lo di sekolah—kebebasan, kesaksamaan, keadilan—mula terbongkar.

“Kebebasan yang diperjuangkan AS, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri dan keadilan, ditinggalkan apabila ia melibatkan Palestin.”

Lo tidak berselindung apabila membicarakan kemunafikan Barat.

“Pemimpin sepatutnya berasa malu. Penerapan hak asasi manusia yang terpilih menghakis kredibiliti mereka.”

Satu contoh ketara ialah sokongan ketenteraan AS yang tidak berbelah bahagi kepada Israel, meskipun ia secara terang-terangan melanggar undang-undang antarabangsa. Israel kekal sebagai penerima bantuan terbesar AS sejak Perang Dunia II.

“Ia mudah,” kata Lo. “Kerajaan sepatutnya berhenti membiayai keganasan. Daripada membakar kehancuran, sumber ini seharusnya dilaburkan untuk membina masa depan yang lebih baik.”

Baginya, memegang kerajaan bertanggungjawab bukan sekadar pilihan—ia adalah kewajipan.

“Saya tidak boleh mendakwa berdiri untuk keadilan sambil mengabaikan tindakan kerajaan saya sendiri. Mencabar naratif ini adalah satu tanggungjawab.”

Melalui PALI Think Hub, Emma Lo dan Lise membongkar idea bahawa tindakan Israel di Palestin adalah isu yang jauh atau terasing.

“Penafian hak di mana-mana akan melemahkannya di mana-mana,” tambahnya.

SUMBER: TRT WORLD