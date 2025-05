Mungkin sukar dibayangkan oleh ramai orang bahawa seribu empat ratus tahun yang lalu, tiada umat Islam yang mengikuti agama Islam, yang kini merupakan agama kedua terbesar di dunia dan kemungkinan besar akan menjadi agama terbesar menjelang 2075 .

Perubahan besar ini bermula pada Malam al-Qadr – yang bermaksud Malam Takdir – pada tahun 610 M apabila Nabi Muhammad s.a.w., seorang penduduk asal Mekah di Arab Saudi hari ini, menerima wahyu pertama daripada Allah melalui perantaraan Malaikat Jibril, menurut kepercayaan Islam.

Pada Malam Takdir, kehidupan Nabi Muhammad s.a.w.dan sejarah dunia berubah pada asasnya. Dalam tempoh yang singkat, agama baru ini memenangi banyak pengikut – pertama di Mekah dan kemudian di Madinah, sebuah bandar lain di mana umat Islam berhijrah pada 622 M di bawah tekanan aristokrasi Mekah yang berkepercayaan pagan.

Kemudian, agama Islam tersebar dari Semenanjung Arab ke banyak wilayah lain – dari Timur Tengah ke Eropah, Afrika, Asia Tengah, dan benua kecil – menarik berjuta-juta orang percaya baru ke dalam jemaah.

"Malam Qadr menandakan malam di mana Nabi Muhammad s.a.w. pertama kali menerima wahyu, mengubahnya dari seorang penduduk biasa Mekah di Arab menjadi Nabi untuk seluruh umat manusia. Ini adalah peristiwa penting dalam sejarah manusia," kata Usaama al Azami, seorang akademik British-Muslim dan pensyarah dalam Pengajian Islam Kontemporari di Oxford, kepada TRT World.

Namun, perubahan ini tidak mudah bagi Nabi Muhammad (s.a.w), yang terkejut dengan pengalaman menerima wahyu pertama Al-Quran daripada Allah di Gua Hira, yang terletak di Gunung Nour (Jabal al-Nour dalam bahasa Arab) berhampiran Mekah.

Sebelum wahyu ilahi, Nabi Muhammad s.a.w. kadang kala pergi ke Gua Hira untuk mencari perlindungan daripada kehidupan bandar Mekah yang bising dan merenung makna kehidupan serta misinya di dunia.

Bagi penduduk Mekah berusia 40 tahun itu, ia adalah pengalaman yang mengejutkan, "peristiwa yang luar biasa dan menakutkan," seperti yang dikatakan oleh Azami.

Enbiya Yildirim, ahli Majlis Tinggi Direktorat Hal Ehwal Agama Turkiye, merujuk kepada catatan kehidupan dan zaman Nabi Muhammad s.a.w. untuk menjelaskan peristiwa tersebut.

"Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Dalam kehidupan mereka, orang tidak melihat entiti luar biasa (dalam kes Nabi Muhammad s.a.w., Jibril a.s.) muncul dan memberitahu mereka perkara-perkara yang luar biasa," kata Yildirim kepada TRT World. "Dia bertanya kepada dirinya sendiri sama ada dia sedang bermimpi atau kehilangan akal (ketika dia berhadapan dengan Malaikat Jibril a.s.)."

Sesiapa yang mengalami apa yang dilalui oleh Nabi Muhammad s.a.w. pada Malam Qadr akan mempersoalkan dirinya sendiri, dan keraguan akan timbul tentang kesihatan mental mereka, kata Yildirim. Nabi Muhammad s.a.w. juga mengalami pengalaman yang serupa, tambahnya. "Dia hampir-hampir tidak dapat menahan dirinya."

Kehadiran yang menenangkan

Pada detik penting dalam kehidupan Nabi Muhammad s.a.w., isterinya Khadijah binti Khuwaylid r.a., seorang wanita yang mempunyai kepekaan luar biasa, memainkan peranan penting dalam menenangkan dan meyakinkannya bahawa dia tidak kehilangan akal.

Selepas dia pulang ke rumah, dia meminta Khadijah r.a. untuk membalutnya dengan kain dan bertanya kepadanya apa pendapatnya tentang pengalamannya. Jawapan Khadijah r.a. kepada Nabi Muhammad s.a.w., yang selalu ingin mengingatkan sahabat-sahabatnya bahawa dia adalah hamba Allah seperti mereka dan utusan-Nya, mengembalikan keyakinannya dalam tugas besar itu.

"Kamu tidak pernah menzalimi sesiapa pun sepanjang hidup kamu. Kamu melakukan kebaikan dan mengelakkan sebarang kesalahan. Kamu selalu menghormati hak orang lain. Jika kamu mengalami peristiwa luar biasa ini, ia pasti berkaitan dengan Pencipta Yang Maha Kuasa. Oleh itu, jangan risau tentang diri kamu, katanya kepada Nabi Muhammad s.a.w.," kata Yildirim.

"Dia meyakinkannya dan memberikan sokongan yang diperlukan pada saat itu untuk menerima peranan yang Allah serukan kepadanya. Ini memulakan perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. selama dua dekad seterusnya, dan kisah Islam sebagai wahyu terakhir daripada Allah kepada manusia," kata Azami.

Malam Qadr juga menandakan berakhirnya tempoh pengasingan Nabi Muhammad s.a.w. di Gua Hira, di mana beliau berhenti kunjungi selepas wahyu pertama.

"Ini boleh difahami sebagai penutup fasa pra-Islam dalam kehidupan Nabi Muhammad s.a.w. di mana dia sedang mencari kebenaran. Gua itu tidak memainkan peranan dalam perjalanan kenabiannya yang seterusnya," kata Azami.

Khadijah r.a. juga membawa suaminya kepada sepupunya Waraqah bin Nawfal, seorang hanif yang mengamalkan monoteisme di Semenanjung Arab. Seperti Khadijah r.a., Waraqah juga mengesahkan bahawa pengalaman Nabi Muhammad s.a.w. menunjukkan bahawa dia seharusnya menjadi nabi dan akan berjaya dalam misi yang mencabar ini, menurut Yildirim.

"Telah datang kepadanya hukum terbesar yang pernah datang kepada Musa a.s.; sesungguhnya dia adalah nabi bagi umat ini," kata Waraqah kepada Nabi Muhammad s.a.w., menurut tradisi Islam.

Malam Takdir

Selain pengalaman pertama Nabi Muhammad s.a.w. menerima ayat-ayat Al-Quran, Malam Qadr mempunyai ciri-ciri penting yang lain. "Ia adalah malam di mana, menurut Al-Quran, takdir manusia ditentukan untuk tahun itu. Ia adalah malam yang sangat penting di mana ganjaran untuk pengabdian kepada Allah digandakan, dan oleh itu pengabdian yang besar sangat digalakkan," kata Azami.

"Malam ini juga dirujuk pada permulaan Surah (Bab) 44 dalam Al-Quran sebagai malam di mana Allah menentukan semua peristiwa setiap tahun," tambah sarjana Oxford itu.

Ia dipanggil Malam Takdir kerana ia adalah permulaan perjalanan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi, yang mengubah sejarah manusia, dan tempoh tertentu di mana takdir semua manusia ditentukan. Oleh sebab semua ini, Malam Qadr mempunyai nilai yang tidak dapat dibandingkan dengan tempoh lain dalam mana-mana tahun, menurut Al-Quran.

"Sesungguhnya, Kami telah menurunkannya (Al-Quran) pada Malam al-Qadr. Dan tahukah kamu apakah Malam al-Qadr itu? Malam al-Qadr lebih baik daripada seribu bulan. Pada malam itu, turun malaikat dan Jibril dengan izin Allah mereka untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan hingga terbit fajar," Surah al-Qadr (Bab 97) , yang dikhaskan untuk kepentingan malam ini.

Bab ini juga menunjukkan bahawa bukan hanya beberapa ayat tetapi seluruh Al-Quran diturunkan pada Malam Qadr, menurut Azami. "Ia juga malam di mana Al-Quran diturunkan secara keseluruhan oleh Allah ke langit terendah, selepas itu ia diturunkan secara beransur-ansur selama kira-kira dua puluh tahun kepada Nabi Muhammad s.a.w. mengikut keperluan masyarakat," katanya.

Oleh itu, umat Islam bukan sahaja perlu beribadah dan menunjukkan pengabdian mereka kepada Allah pada malam ini tetapi juga perlu memikirkan kehidupan mereka dan membuat penilaian tahunan kerana ini adalah Malam Takdir, kata Yildirim.

Walaupun tidak jelas pada hari mana Malam Qadr berlaku, Nabi Muhammad s.a.w. menasihati sahabat-sahabatnya untuk mencarinya pada sepuluh malam terakhir setiap Ramadan . Kebanyakan percaya ia sepatutnya malam dengan nombor ganjil, dan ramai ulama Islam percaya bahawa malam ke-27 Ramadan mungkin menandakan malam ini.

Selepas wahyu pertama pada 610 M, setiap tahun Nabi Muhammad s.a.w. menghabiskan sepuluh malam terakhir Ramadan dengan solat dan renungan, yang dipanggil itikaf dalam pemahaman Islam, kata Yildirim. "Kami memanggilnya proses penyucian."

Oleh itu, bagi umat Islam, Malam Qadr adalah peluang untuk mempersiapkan diri mereka untuk tahun depan dengan merenung dan menilai tahun yang lalu, menurut Yildirim. "Ia hampir seperti kita memulakan kehidupan semula pada Malam Takdir."