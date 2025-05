Filem live-action Snow White dari Disney akhirnya tiba. Namun, kemunculannya dibayangi kontroversi dan bukan sambutan meriah.

Berbeza dengan kempen glamor pelancaran semula filem Disney sebelumnya, Snow White, filem live-action bernilai $250 juta yang diadaptasi daripada filem animasi klasik 1937, dilancarkan dengan acara karpet merah yang lebih sederhana.

Jualan tiket pra-tayangan kelihatan lemah, dan pengkritik belum lagi menonton filem yang telah menjadi mimpi ngeri hubungan awam di mana interaksi media hampir tiada. Hanya jurugambar dan kru dalaman Disney dibenarkan menghadiri tayangan perdana di Hollywood pada Sabtu lalu.

Bantahan bermula lama sebelum penggambaran dimulakan.

Daripada tuduhan menggambarkan puteri klasik sebagai 'girlboss' sehingga penghapusan watak orang kerdil dan juga konflik Israel-Gaza, filem ini telah menjadi tumpuan kritikan.

Apa yang sepatutnya menjadi adaptasi dongeng yang mudah telah mencetuskan kontroversi di pelbagai sudut. Snow White telah menjadi titik pertembungan budaya.

"Snow White: Pemimpin yang Berani"?

Rachel Zegler, yang memegang watak utama Snow White, menghadapi bantahan hebat apabila temu bual lamanya dari ekspo D23 muncul semula.

Dalam temu bual dengan Variety, beliau menganggap filem animasi 1937 itu sebagai ketinggalan zaman, memanggil watak putera sebagai "lelaki penghendap" dan bergurau bahawa peranannya "boleh dipotong."

"Saya cuma maksudkan, ini bukan lagi tahun 1937," katanya. "Kami menulis semula Snow White supaya... dia tidak akan diselamatkan oleh putera, dan dia tidak akan bermimpi tentang cinta sejati; dia akan bermimpi untuk menjadi pemimpin yang dia tahu dia mampu."

Pengguna media sosial tidak setuju dengan pandangan Rachel Zegler.

Pengkritik mengecam pendekatan " girlboss " filem itu, menegaskan bahawa watak wanita tidak perlu mengikut templat feminis kontemporari untuk menjadi protagonis – terutamanya dalam filem Disney, di mana ciri itu tidak semestinya penting.

"Tidak semua wanita adalah pemimpin. Tidak semua wanita mahu menjadi pemimpin. Tidak semua wanita mahukan atau mendambakan kuasa. Dan itu tidak mengapa," kata seorang pengkritik, yang menulis di bawah nama @CosyWithAngie di TikTok.

Pengguna itu seterusnya berhujah bahawa pendekatan Zegler terhadap filem itu mungkin terlepas pandang mesej utama cerita kerana terlalu fokus pada sudut romantik dan feminis.

Pemilihan Zegler sendiri mencetuskan perdebatan.

Beliau berketurunan Colombia dan Poland, menyebabkan sesetengah orang mempersoalkan sama ada dia pilihan yang sesuai untuk watak yang ciri utamanya – sekurang-kurangnya menurut Brothers Grimm – adalah kulitnya yang "seputih salji."

Peminat filem berpendapat bahawa etnik dan warna kulit adalah bahagian penting dalam cerita, di mana Snow White mengambil alih kedudukan Ratu sebagai "yang tercantik di antara semua."

"Makhluk ajaib atau kumpulan orang kurang upaya"?

Jika komen Zegler menambah minyak ke dalam api, pelakon Peter Dinklage pula membakar kontroversi lain.

Tujuh orang kerdil – elemen penting dalam cerita asal – telah dikeluarkan, digantikan dengan "makhluk ajaib."

Walaupun memuji pelakon pelbagai etnik, Dinklage mengutuk penglibatan berterusan orang kerdil dalam cerita itu.

"Kamu progresif dalam satu aspek, tetapi kamu masih membuat cerita ketinggalan zaman tentang tujuh kerdil yang tinggal di gua. Apa yang kamu buat ni?" katanya dalam temu bual dengan podcaster Marc Maron pada awal 2022.

"Adakah saya tidak melakukan apa-apa untuk memajukan sebab ini dari platform saya? Saya rasa saya tidak cukup lantang," kata Dinklage.

Disney bertindak pantas.

"Untuk mengelakkan mengukuhkan stereotaip dari filem animasi asal, kami mengambil pendekatan berbeza dengan tujuh watak ini dan telah berunding dengan komuniti dwarfisme."

Judul filem – Snow White and the Seven Dwarfs ditukar kepada Snow White – dan orang kerdil digantikan dengan "makhluk ajaib."

Namun, keputusan itu mencetuskan kemarahan dalam kalangan pelakon dwarfisme, yang berpendapat bahawa Disney telah menghapuskan mereka daripada produksi Hollywood besar.

"Kamu mengambil tujuh peluang pekerjaan impian untuk orang kerdil," kata pelakon dan ahli gusti Dylan "Hornswoggle" Postl.

Zack Roloff, bintang TV realiti dengan dwarfisme, juga mengkritik komen Dinklage, menuduh pembuat filem menggunakan CGI untuk menghapuskan orang kerdil daripada produksi.

Tidak jelas sama ada Dinklage berpuas hati dengan perubahan itu sejak kritikan awalnya menyebabkan Disney menggantikan ornag kerdil dengan "makhluk ajaib." Tetapi hasilnya telah menerima bantahan lebih besar daripada komuniti yang marah kerana kehilangan peluang kerjaya.

Politik permainan

Malah antagonis filem ini tidak terlepas daripada kontroversi.

Gal Gadot, yang memegang watak Ratu Jahat, telah dikecam kerana hubungannya dengan Israel.

Pelakon itu, yang pernah berkhidmat dalam tentera Israel, telah lama menyokong pasukan bersenjata negara itu dan mengutuk Hamas, kumpulan pejuang Palestin.

Ini telah meletakkannya bercanggah dengan rakan sepelakonnya.

Zegler telah menyokong rakyat Palestin dalam konflik yang sedang berlaku. Sumber mencadangkan bahawa terdapat ketegangan antara dua bintang ini kerana pendirian bertentangan mereka mengenai perang genosid tersebut..

Dengan semua kontroversi mengenai pemilihan pelakon dan arah cerita, adakah Snow White menjadi terlalu "betul dari segi politik" sehingga merugikan dirinya sendiri?