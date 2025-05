Panama secara rasmi menarik diri daripada program infrastruktur Belt and Road yang besar dari China, berikutan tekanan dari AS untuk mengurangkan pengaruh Beijing ke atas Terusan Panama, umum Presiden Jose Raul Mulino.

Mulino memberitahu wartawan pada hari Khamis bahawa Kedutaan Panama di Beijing telah memberikan China notis 90 hari yang diperlukan mengenai keputusannya untuk tidak menyambung semula penglibatannya dalam rancangan tersebut.

Mulino juga menuduh kerajaan AS berbohong sehari sebelumnya apabila Jabatan Negara AS mendakwa bahawa kapal kerajaan AS akan dapat melintasi terusan yang dinamakan sempena negara itu tanpa membayar yuran.

Bercakap kepada wartawan, Mulino menyatakan "penolakan mutlak" terhadap pengurusan hubungan AS-Panama "berdasarkan pembohongan dan kepalsuan."

China menyatakan sokongannya kepada Panama selepas negara Amerika Tengah itu menolak tuntutan oleh pentadbiran Trump bahawa kapal kerajaan AS boleh melintasi Terusan Panama secara percuma, lapor media negeri.

China "sentiasa menghormati kedaulatan Panama ke atas terusan dan mengiktiraf status terusan sebagai laluan air antarabangsa yang sentiasa berkecuali," kata jurucakap Kementerian Luar Guo Jiakun kepada wartawan di Beijing.

Menolak tuntutan AS

Guo menekankan bahawa China "menghormati pengurusan dan operasi terusan oleh kerajaan Panama dan tidak pernah campur tangan dalam urusan terusan."

Panama menolak tuntutan AS awal pagi Khamis.

Jabatan Negara AS telah menyatakan bahawa kapal kerajaan AS kini boleh melintasi Terusan Panama tanpa dikenakan bayaran, berpotensi menjimatkan berjuta-juta dolar AS setiap tahun.

"Kapal kerajaan AS kini boleh melintasi Terusan Panama tanpa caj, menjimatkan kerajaan AS berjuta-juta dolar setahun," kata Jabatan Negara di X, disertakan dengan gambar kapal tentera laut memasuki kunci terusan.

Sebagai respons, Pihak Berkuasa Terusan Panama, yang bertanggungjawab menetapkan tol dan yuran lain, menafikan dakwaan tersebut, menyatakan bahawa ia "tidak membuat sebarang penyesuaian" dan terbuka untuk "mengadakan dialog dengan pegawai AS."

Selama 26 tahun yang lalu, AS telah membayar $25.4 juta untuk laluan kapal perang dan kapal selam, dengan purata kurang daripada $1 juta setiap tahun, menurut Kedutaan Panama di Cuba.

Selain itu, China menggesa Panama untuk "menentang campur tangan luar" dalam kerjasama Belt and Road mereka di tengah ancaman berterusan oleh Trump untuk mengambil alih terusan penting tersebut.

SUMBER: TRTWORLD dan agensi