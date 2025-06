Amerika Syarikat (AS) telah mengenakan sekatan terhadap empat hakim di Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC), termasuk berkenaan waran tangkap terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, ketika negara itu meningkatkan tekanan untuk melumpuhkan mahkamah keadilan terakhir ini.

Keempat-empat hakim di The Hague, kesemuanya wanita, akan dihalang memasuki AS dan sebarang harta atau kepentingan mereka dalam ekonomi terbesar dunia itu akan dibekukan - langkah yang lebih kerap dikenakan terhadap pembuat dasar musuh AS berbanding pegawai kehakiman.

"AS akan mengambil apa jua tindakan yang kami anggap perlu untuk melindungi kedaulatan kami, Israel dan mana-mana sekutu AS daripada tindakan tidak sah oleh ICC," kata Setiausaha Negara Marco Rubio dalam satu kenyataan.

"Saya menyeru negara-negara yang masih menyokong ICC, yang kebanyakannya memperoleh kebebasan dengan pengorbanan besar rakyat AS, untuk menentang serangan memalukan ini terhadap negara kami dan Israel," tambah Rubio.

Mahkamah itu dengan pantas membalas : "Langkah-langkah ini merupakan percubaan jelas untuk menggugat kemerdekaan institusi kehakiman antarabangsa yang beroperasi di bawah mandat daripada 125 Negara Anggota dari seluruh dunia."

Jenayah perang

Human Rights Watch menggesa negara lain bersuara dan mengesahkan semula kemerdekaan ICC, yang ditubuhkan pada 2002 untuk mendakwa individu bertanggungjawab atas jenayah paling serius dunia apabila negara enggan atau tidak mampu berbuat demikian.

Sekatan ini "bertujuan menghalang ICC daripada menuntut kebertanggungjawaban di tengah jenayah berat dilakukan di Israel dan Palestin serta ketika kekejaman Israel meningkat di Gaza, termasuk dengan persetujuan AS," kata pengarah keadilan antarabangsa kumpulan hak asasi itu, Liz Evenson.

Dua daripada hakim yang disasarkan, Beti Hohler dari Slovenia dan Reine Alapini-Gansou dari Benin, terlibat dalam prosiding yang membawa kepada waran tangkap terhadap Netanyahu November lalu.

Mahkamah mendapati "asas munasabah" tanggungjawab jenayah Netanyahu dan bekas menteri pertahanan Israel Yoav Gallant atas tindakan termasuk jenayah perang menggunakan kebuluran sebagai kaedah peperangan dalam genosid di Gaza.

Israel, yang mendakwa berat sebelah, menolak dakwaan jenayah perang serta dakwaan berasingan genosid yang dibawa Afrika Selatan di Mahkamah Keadilan Antarabangsa.

Dua hakim lain, Luz del Carmen Ibanez Carranza dari Peru dan Solomy Balungi Bossa dari Uganda, terlibat dalam prosiding mahkamah yang membawa kepada kelulusan siasatan dakwaan tentera AS melakukan jenayah perang semasa perang di Afghanistan.

Pulang ke pendirian keras

AS dan Israel bukan pihak kepada Statut Rome yang menubuhkan ICC.

Namun hampir semua sekutu Barat AS - serta Jepun, Korea Selatan, majoriti besar Amerika Latin dan sebahagian besar Afrika - adalah pihak kepada statut itu dan secara teori diwajibkan menangkap suspek yang tiba di wilayah mereka.

Presiden terdahulu Donald Trump dalam penggal pertamanya sudah mengenakan sekatan terhadap bekas pendakwa raya utama ICC berkenaan siasatan Afghanistan.

Selepas kekalahan Trump pada 2020, presiden ketika itu Joe Biden mengambil pendekatan berdamai dengan kerjasama kes demi kes.

Sebelum Rubio, Antony Blinken, membatalkan sekatan dan walaupun mengkritik pendiriannya terhadap Israel, bekerjasama dengan mahkamah dalam siasatan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine.

Hakim ICC pada 2023 mengeluarkan waran tangkap terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin berkenaan dakwaan penculikan kanak-kanak Ukraine secara besar-besaran semasa perang.