Bagaimana kita harus memahami kenyataan yang dilaporkan secara meluas daripada jurucakap Kementerian Luar China: "Jika perang yang diinginkan oleh AS, sama ada perang tarif, perang perdagangan, atau apa-apa jenis perang lain, kami sedia berjuang sehingga ke penghujung."

Ramai yang mentafsirkan ini sebagai peningkatan dalam perang kata-kata, sekurang-kurangnya dari pihak China. Ia menimbulkan kebimbangan kerana jarang kita mendengar kenyataan langsung yang sedemikian daripada Kementerian Luar China, yang kemudiannya diulang dalam pelbagai akaun media sosial rasmi di seluruh dunia.

Secara ringkas, ini bukanlah jenis keberanian yang sering kita dengar daripada Kementerian Pertahanan, Global Times, atau salah seorang diplomat yang digelar "pejuang serigala" yang sama ada menyimpang daripada mesej rasmi atau bertindak sedemikian atas arahan dengan jarak tertentu daripada pusat.

Selain itu, ia amat mengejutkan kerana dalam beberapa bulan terakhir menjelang pilihan raya AS, kenyataan rasmi dari China serta laporan dalam media negara telah melayan Washington dengan berhati-hati, menunggu untuk melihat haluan yang ingin diambil oleh Donald Trump tanpa terlibat dalam lingkaran tindak balas yang disukai oleh Trump.

Kini, kerana jelas bahawa pentadbiran baharu AS bergerak agresif terhadap China, kenyataan langsung baharu ini adalah isyarat bahawa sarung tangan telah ditanggalkan, sekurang-kurangnya dari segi wacana.

Kita juga mungkin tertanya-tanya sama ada ini menandakan perubahan hala tuju di Beijing, yang sedang bersiap untuk fasa konfrontasi lebih langsung dengan AS. Jika pengunduran AS dari Ukraine akhirnya membuka jalan untuk Washington memberi tumpuan penuh terhadap China, seperti yang dijangka oleh sesetengah pihak, maka sekarang adalah masa untuk Beijing berdiri teguh dengan jelas, bahkan sehingga menyatakan kesediaan untuk berperang sekiranya AS bertindak secara provokatif.

Di satu pihak, pendirian sedemikian selaras dengan penegasan Beijing bahawa dalam era baharu ini, China telah kembali ke pusat pentas dunia sebagai kuasa besar, yang sedang membangunkan kemunculan dunia multipolar secara konstruktif.

Di pihak lain, Trump telah menunjukkan dalam beberapa kesempatan nilai berhati-hati dalam berurusan dengan Rusia, berulang kali membangkitkan bayangan kemungkinan Perang Dunia Ketiga sekiranya hubungan itu tidak diurus dengan baik.

Ini memberikan konteks penting apabila Trump bergerak untuk menyelesaikan perang Presiden Joe Biden terhadap Rusia: Pemimpin AS menjanjikan kekalahan Rusia dan kemusnahan ekonomi Rusia. Namun, hari ini kita melihat seorang presiden AS yang mungkin akan merundingkan syarat-syarat yang mengesahkan kemenangan Rusia, dan melakukannya tanpa sekutu atau bahkan Ukraine di meja rundingan.

Pengajaran untuk China agak jelas: jika Trump takut akan perang yang lebih luas dengan Rusia, jika Rusia berdiri teguh menentang NATO, Ukraine, Eropah, dan AS, dan melakukannya dengan ekonominya menahan serangan yang dahsyat, maka China, sebagai negara yang jauh lebih kuat daripada Rusia dari segi ekonomi dan ketenteraan, harus juga berdiri teguh dengan tegas, lebih-lebih lagi jika pentadbiran Trump bersedia untuk menguji tekad China.

Tahun lalu, terdapat persetujuan senyap di Beijing bahawa pentadbiran kali kedua Trump sebagai Presiden akan memihak kepada kepentingan China. Pastinya, ada yang bimbang bahawa menyelesaikan konflik di Ukraine akan membebaskan Washington untuk lebih menumpukan perhatian terhadap China. Tetapi boleh dikatakan bahawa AS mengeksploitasi konflik itu untuk merosakkan hubungan China dengan Eropah.

Sementara itu, pentadbiran Biden langsung tidak melambatkan pelaksanaan strategi pengepungan anti-China sehingga risiko perang menjadi terlalu tinggi menjelang 2023 dan memerlukan pengawalan. Pada masa yang sama, semakin jelas bahawa objektif AS akan gagal di Ukraine.

Seseorang boleh berhujah bahawa 2023 menandakan tahun kegagalan strategik, menunjukkan batasan keras kemampuan AS untuk memaksa semula dunia unipolar, tahun yang diikuti oleh peningkatan kestabilan dalam ekonomi China dan kejayaan teknologi utama yang menandakan kesia-siaan sekatan teknologi yang dikenakan oleh AS yang merugikan diri sendiri.

Akibatnya, Doktrin Biden gagal. Walaupun kembalinya Trump akan menawarkan AS peluang yang baik untuk mengubah taktik, orang China agak yakin bahawa dia akan menjadi kurang berkesan daripada Biden dalam mengumpulkan sokongan antarabangsa menentang China. Mereka berpendapat bahawa dia akan lebih cenderung untuk menyumbang kepada polarisasi dan krisis dalam tadbir urus di kalangan sekutu AS dan di AS sendiri, dan lebih cenderung untuk merundingkan perjanjian perdagangan, seperti yang berlaku semasa presiden pertama Trump.

Ini kerana perang perdagangan akhirnya membebankan rakyat Amerika, dan tidak lama lagi, rakan-rakan Kongres Trump akan berhadapan dengan pengundi yang mahukan keamanan dan kelegaan inflasi yang dijanjikan olehnya.

Sesungguhnya, jika Republikan kehilangan kawalan ke atas Kongres, kembalinya Trump akan dianggap sebagai kegagalan kedua, dan status "lame-duck" akan mengingatkan sesetengah daripada kita tentang meme popular China yang menggambarkan Trump sebagai " ayam jantan emas ."

Walaupun Trump belum sepenuhnya menunjukkan kad dalam tangannya, Beijing melihat AS sedang meneroka tiga laluan strategik yang berpotensi secara serentak. Pertama, dia mungkin akan terus melakukan pemisahan dan pengepungan anti-China. Tetapi ini berisiko mencetuskan jenis perang ekonomi yang boleh mendorong China menentang dolar. Ini seterusnya boleh membawa lebih langsung kepada konflik ketenteraan, memandangkan fakta bahawa ekonomi AS (dan dengan itu kuasa ketenteraan AS) pada dasarnya adalah rumah kad yang dibina di atas kekuatan dolar sebagai mata wang supranasional.

Kedua, dia boleh mempromosikan dasar pengunduran strategik ke lingkaran pengaruh yang lebih sempit, Doktrin Monroe Baharu , seperti yang dicadangkan oleh beberapa langkahnya, terutamanya kembali ke hemisfera barat di mana AS diuntungkan dari segi geografi. Ini boleh ditambah dengan langkah-langkah terhadap Greenland dan Kanada, memandangkan nilai relatif Utara Global (Global North) berbanding perubahan iklim.

Sementara itu, China dan Rusia kemudian perlu memikirkan kedudukan masing-masing di Asia Tengah terutamanya, yang mungkin lebih mudah dikatakan daripada dilakukan, walaupun kemajuan yang telah dicapai oleh kedua-duanya melalui kerjasama perkongsian strategik dan melalui Inisiatif Belt-Road, BRICS, dan Pertubuhan Kerjasama Shanghai.

Ketiga, Trump sedang mengumpulkan pengaruh untuk tawar-menawar mungkin kerana dia berharap untuk mendapatkan sebanyaknya dari China, termasuk perlindungan untuk dolar, ekonomi AS, dan kepentingan strategik AS di Amerika, sambil akhirnya menggalakkan pelaburan dan pembuatan China di AS, dan mengatasi Eropah semasa dia melakukannya. Kemungkinan ini pasti menggembirakan Beijing dan menakutkan Eropah, dan daripada tiga laluan mungkin yang paling realistik, satu yang perlu direalisasikan sebelum Kongres mencapai pilihan raya pertengahan penggal.

Adil untuk dikatakan bahawa China memahami taktik ini dan beberapa laluan strategik, dan mempunyai rancangan kontingensi untuk setiap satu. Sementara itu, kelihatan cemas atau terlalu cemas bukanlah sesuatu yang ingin disampaikan oleh Beijing, kerana itulah yang cuba dicetuskan oleh Trump. Perkara terakhir yang ingin didengarnya ialah bahawa sebuah negara yang lebih berkuasa daripada Rusia bersedia untuk berperang. Dan tidak seperti Kanada, Mexico, Panama, dan Colombia, China tidak akan dibuli untuk membuat konsesi.