Di bawah Presiden Donald Trump, Amerika Syarikat telah melancarkan kempen serangan udara baharu terhadap Houthi Yaman.

Pada Isnin, bandar pelabuhan Laut Merah, Hodeidah, dan wilayah Al Jawf di utara ibu negara Sanaa telah menjadi sasaran , menurut laporan Al Masirah TV yang dikendalikan oleh Houthi.

"Kami akan menggunakan kekuatan maut yang luar biasa," ancam Trump selepas serangan itu, sambil menambah, "neraka akan menghujani kamu seperti yang belum pernah kamu lihat sebelum ini!"

Trump, dalam Truth Social, berkata pentadbirannya menyasarkan Houthi kerana "lanun, keganasan, dan keganasan," merujuk kepada gangguan mereka terhadap laluan perkapalan utama di Laut Merah dan Teluk Aden. Pegawai kanan AS yang lain juga mengeluarkan ancaman yang sama terhadap Houthi yang disokong oleh Iran.

Menurut pentadbiran Trump, serangan AS menyasarkan pemimpin Houthi, memusnahkan rumah dan markas mereka. Menurut Reuters , serangan AS telah membunuh sekurang-kurangnya 53 orang, termasuk ramai wanita dan kanak-kanak.

Sejak Oktober 2023, Houthi, yang bersekutu dengan kumpulan penentang Palestin, telah menargetkan kapal yang berkaitan dengan Israel di Laut Merah, mengganggu perkapalan global melalui Selat Bab el Mandeb dan Terusan Suez.

Walaupun kumpulan itu telah menghentikan serangan mereka selepas gencatan senjata di Gaza pada Januari, mereka mengumumkan minggu lalu bahawa mereka akan menyambung semula larangan terhadap kapal yang berkaitan dengan Israel disebabkan oleh sekatan semula Israel ke atas Gaza.

Sebagai tindak balas, Trump mengarahkan serangan ketenteraan ke atas sasaran Houthi di seluruh Yaman, terutamanya di wilayah Saada, utara Sanaa. Trump juga memberi amaran bahawa Iran akan menghadapi akibat yang " buruk " bagi setiap tembakan yang dilepaskan ke kapal AS oleh kumpulan Yaman itu.

Walau bagaimanapun, pemimpin Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, dengan berani menyatakan , "Kami akan bertindak balas terhadap musuh Amerika dengan serangan peluru berpandu dan dengan menyasarkan kapal perang dan kapal tentera lautnya."

Houthi telah mengaku bertanggungjawab terhadap serangan lain ke atas kapal tentera laut AS, menggambarkannya sebagai "pembalasan" untuk serangan Amerika baru-baru ini ke atas Yaman.

Seorang jurucakap Houthi mengumumkan bahawa pejuang mereka melancarkan 18 peluru berpandu dan sebuah dron ke atas USS Harry Truman dan kapal perang yang mengiringinya, sementara tentera AS terus melancarkan operasi terhadap kumpulan itu. Ini menandakan serangan kedua ke atas Tentera Laut AS oleh Houthi yang bersekutu dengan Iran dalam tempoh 24 jam.

Pakar melihat potensi untuk peningkatan ketegangan antara AS dan Houthi, dengan menyatakan bahawa semasa perang saudara Yaman (2015–2022), Houthi telah menahan antara 25,054 hingga 75,135 sorti serangan udara dari Arab Saudi.

Adakah AS akan terheret ke dalam perang lain?

"Tindakan balas ini juga boleh meningkatkan ketegangan antara AS dan Iran, kerana Trump, yang ingin mempamerkan kuasa Amerika di rantau ini, menghantar mesej keras kepada Tehran," kata Mahjoob Zweiri, Profesor Sejarah Kontemporari di Universiti Qatar. Ia juga merupakan "mesej tidak langsung untuk membantu Israel," katanya kepada TRT World.

Kaan Devecioglu, Koordinator Kajian Afrika Utara di think tank ORSAM yang berpusat di Ankara, menambah: "Houthi kemungkinan akan terus melancarkan serangan asimetri terhadap sasaran Amerika dan sekutu sebagai tindak balas terhadap serangan udara AS. Baru-baru ini, Houthi telah meningkatkan serangan dron dan peluru berpandu mereka, terutamanya menyasarkan kapal komersial di Laut Merah dan aset tentera AS."

Perkapalan global di Laut Merah menyumbang 12% daripada perdagangan dunia, dengan anggaran $1 trilion barangan melalui Selat Bab el Mandeb setiap tahun, berhampiran pantai barat Yaman yang dikawal oleh Houthi.

"Serangan ini bukan sahaja merupakan pembalasan ketenteraan tetapi juga bertujuan untuk mengganggu laluan perdagangan global sebagai alat tekanan strategik," kata Devecioglu kepada TRT World. "Sebagai tindak balas terhadap serangan AS, Houthi mungkin akan mencari sokongan logistik dan ketenteraan yang lebih besar dari Iran, seterusnya memperdalam dinamik perang proksi di rantau ini."

Walaupun pentadbiran Trump bertujuan untuk mengukuhkan kedudukan Israel di Timur Tengah dengan menyerang pasukan anti-Israel seperti Houthi, "ini tidak akan memberi kesan serta-merta," kata Zweiri. Sebaliknya, ia boleh menarik AS ke dalam konfrontasi yang tidak dijangka dengan Houthi, dengan akibat serantau yang sukar.

Houthi, yang menggelar diri mereka Ansarallah, tidak mengetuai negara konvensional, dan pendekatan mereka terhadap konflik berbeza dengan pentadbiran Trump, kata Zweiri. Akibatnya, "definisi kemenangan mereka juga berbeza. Mereka mungkin melakukan tindakan kecil, tetapi mereka masih boleh membahayakan AS dan imejnya. Itulah yang mereka lakukan apabila berkaitan dengan Israel."

Zweiri juga mengingatkan bagaimana AS terpaksa berundur dari Iraq dan Afghanistan selepas menghadapi penentangan tempatan yang berpanjangan. AS tidak memenangi perang tersebut, katanya, tetapi "sebenarnya kalah."

"Houthi mungkin akan merancang laluan mereka sendiri”

Walaupun Houthi adalah kumpulan Syiah dan sekutu Iran, mereka kadangkala bertindak secara bebas dari Tehran, tidak seperti kumpulan seperti Hezbollah Lubnan.

"Serangan semula Israel ke atas Gaza mungkin akan mendorong Houthi ke arah tindakan balas yang lebih besar terhadap AS dan sekutunya, tidak seperti kumpulan lain yang disokong oleh Iran," kata Devecioglu.

Beliau juga menambah bahawa "Paksi Rintangan" Iran telah kehilangan pengaruh di seluruh Timur Tengah, dari pengunduran Hezbollah di Lubnan di bawah serangan Israel hingga kejatuhan rejim Assad di Syria. Memandangkan ini, Houthi mungkin akan merancang laluan mereka sendiri.

"Keengganan Hezbollah untuk terlibat dalam konflik langsung dengan Israel dan penglibatan serantau Iran yang terhad mungkin menimbulkan rasa pengasingan strategik untuk Houthi," kata Devecioglu. "Walaupun Houthi melihat diri mereka sebagai ahli utama Barisan Rintangan yang diketuai oleh Iran, mereka mungkin merasa mereka tidak menerima sokongan yang mencukupi dalam serangan mereka terhadap Israel dan Barat."

Persepsi pengasingan ini boleh mendorong Houthi "untuk bertindak lebih bebas dan membangun strategi ketenteraan mereka sendiri," tambahnya, sambil menyatakan bahawa mereka tergolong dalam cabang Ansarallah Islam Syiah , yang mempunyai struktur ideologi yang berbeza dari Iran dan Hezbollah.

"Pendirian berhati-hati Iran dan Hezbollah mungkin bukan sahaja mendorong Houthi untuk bertindak lebih agresif secara ketenteraan tetapi juga menggalakkan mereka untuk mengukuhkan hubungan diplomatik dengan pelaku serantau lain, terutamanya mereka yang menentang pengaruh AS secara global dan serantau," kata Devecioglu.

Menurut Daniel E. Mouton , bekas pegawai kanan AS dan rakan kanan bukan residen di Program Timur Tengah Majlis Atlantik, "Houthi menerima sokongan bukan sahaja dari Iran , tetapi juga dari rangkaian perolehan di China dan Rusia ."

Ini mencadangkan bahawa selain menargetkan Houthi secara ketenteraan, AS juga perlu melibatkan Moscow dan Beijing untuk memutuskan hubungan mereka dengan kumpulan itu dan melemahkan laluan bekalan mereka, tulis Mouton dalam blog terkini.

Walau bagaimanapun, Devecioglu memberi amaran bahawa semakin terpencil Houthi merasa, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengambil "sikap radikal dan agresif" terhadap AS dan sekutunya. "Pendirian anti-Israel Houthi berfungsi untuk tujuan ideologi dan politik untuk kelangsungan hidup mereka," tambahnya.