تورکیه 4 دقیقې خواندن اردوغان او میلوني په روم کې سره لیدنه وکړه د تورکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایټالیا لومړۍ وزیرې جورجیا میلوني په روم کې د خپلو هېوادونو ترمنځ د څلورمې بین الحکومتي غونډې په چوکاټ کې سره لیدنه وکړه.

President Recep Tayyip Erdogan, left, is welcomed by Italian Prime Minister Giorgia Meloni at the G7 in Borgo Egnazia, near Bari in southern Italy, on June 14, 2024. Photo: AP / AP