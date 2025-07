A Türkiye conseguiu controlar todos os 55 incêndios florestais que surgiram nas últimas 24 horas, informou o ministro da Agricultura e Florestas do país, enquanto as equipes continuam os esforços de resfriamento nas áreas atingidas.

Falando à imprensa na terça-feira, Ibrahim Yumakli afirmou que o último incêndio ativo verificou-se em Harmancik, na província noroeste de Bursa.

"Os nossos esforços para controlar completamente o incêndio continuam, com o uso de cinco aeronaves, 30 helicópteros e 855 veículos terrestres", disse ele.

Yumakli explicou que a neblina matinal e o fumo, combinados com ventos fortes à tarde, atrasaram as operações aéreas.

"Levou mais tempo para controlar a situação", afirmou.

"No entanto, assim que as condições climáticas começaram a melhorar, intensificámos a nossa resposta aérea. Já estamos a trabalhar incansavelmente no terreno, dia e noite."

Ele destacou que o progresso em Bursa era encorajador e expressou esperança de partilhar boas notícias ainda no mesmo dia.

O Ministro também alertou que os riscos de incêndios florestais permanecem altos e pediu à população que se mantenha vigilante e reporte até mesmo os menores focos de incêndio.

"O perigo ainda não acabou. Permaneceremos em alerta pelo menos até outubro", acrescentou.