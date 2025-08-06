O exército indiano mobilizou cães farejadores, drones e equipamentos pesados de terraplanagem nesta quarta-feira para procurar dezenas de desaparecidos após uma enchente mortal nos Himalaias.

Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 100 estão desaparecidas — incluindo 11 soldados — depois de uma parede de água lamacenta e detritos ter caído por um estreito vale montanhoso, atingindo a cidade de Dharali, no estado de Uttarakhand.

"Colunas adicionais do exército, juntamente com cães rastreadores, drones, drones logísticos, equipamentos de terraplanagem, etc., foram mobilizados... para acelerar os esforços", informou o exército nesta quarta-feira.

Helicópteros militares estão a trabalhar para levar "suprimentos essenciais, medicamentos e (para a) evacuação dos isolados", acrescentou.

O Ministro-Chefe do Estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, afirmou que a enchente foi causada por uma intensa "chuva torrencial" e que equipas de resgate foram enviadas "em ritmo de guerra".

Vídeos transmitidos pela televisão indiana mostraram uma assustadora onda de água lamacenta a arrastar prédios de apartamentos de vários andares na região turística na tarde de terça-feira.

Várias pessoas foram vistas a correr antes de serem engolidas pelas ondas escuras de detritos que arrancaram edifícios inteiros.

O Ministro de Estado da Defesa, Sanjay Seth, disse à agência de notícias Press Trust of India (PTI) na noite de terça-feira que recebeu relatos de "quatro mortes e cerca de 100 pessoas desaparecidas".

'Evento extremo'