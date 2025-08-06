O exército indiano mobilizou cães farejadores, drones e equipamentos pesados de terraplanagem nesta quarta-feira para procurar dezenas de desaparecidos após uma enchente mortal nos Himalaias.
Pelo menos quatro pessoas morreram e cerca de 100 estão desaparecidas — incluindo 11 soldados — depois de uma parede de água lamacenta e detritos ter caído por um estreito vale montanhoso, atingindo a cidade de Dharali, no estado de Uttarakhand.
"Colunas adicionais do exército, juntamente com cães rastreadores, drones, drones logísticos, equipamentos de terraplanagem, etc., foram mobilizados... para acelerar os esforços", informou o exército nesta quarta-feira.
Helicópteros militares estão a trabalhar para levar "suprimentos essenciais, medicamentos e (para a) evacuação dos isolados", acrescentou.
O Ministro-Chefe do Estado de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, afirmou que a enchente foi causada por uma intensa "chuva torrencial" e que equipas de resgate foram enviadas "em ritmo de guerra".
Vídeos transmitidos pela televisão indiana mostraram uma assustadora onda de água lamacenta a arrastar prédios de apartamentos de vários andares na região turística na tarde de terça-feira.
Várias pessoas foram vistas a correr antes de serem engolidas pelas ondas escuras de detritos que arrancaram edifícios inteiros.
O Ministro de Estado da Defesa, Sanjay Seth, disse à agência de notícias Press Trust of India (PTI) na noite de terça-feira que recebeu relatos de "quatro mortes e cerca de 100 pessoas desaparecidas".
'Evento extremo'
Chuvas torrenciais de monção continuam a cair.
"Os moradores foram movidos para áreas mais altas devido ao aumento dos níveis de água causado pelas chuvas incessantes", informou o exército.
Meteorologistas do governo disseram nesta quarta-feira que todos os principais rios de Uttarakhand estavam a fluir acima do nível de perigo.
Imagens divulgadas pelo exército, tiradas do local após a passagem da principal torrente, mostraram um rio de lama a mover-se lentamente.
Uma grande parte da cidade foi inundada pela lama, com as autoridades de resgate a estimar que a profundidade chegou a 15 metros em alguns locais, e engoliu edifícios inteiros.
Enchentes e deslizamentos de terra mortais são comuns durante a temporada de monções, de junho a setembro, mas especialistas afirmam que as mudanças climáticas, juntamente com a urbanização, estão a aumentar a sua frequência e gravidade.
A Organização Meteorológica Mundial da ONU afirmou no ano passado que enchentes e secas cada vez mais intensas são um "sinal de alerta" do que está por vir, à medida que as mudanças climáticas tornam o ciclo da água do planeta cada vez mais imprevisível.
O hidrólogo especialista Manish Shrestha disse que os 270 mm (10 polegadas) de chuva em 24 horas registados na zona da enchente "constituem um evento extremo".
Shrestha, do Centro Internacional para o Desenvolvimento Integrado de Montanhas, com sede no Nepal, afirmou que chuvas tão intensas em áreas montanhosas têm um impacto "mais concentrado" do que em planícies.
"Eventos de chuva tão intensos estão a tornar-se cada vez mais comuns e podem estar ligados às mudanças climáticas", concluiu.