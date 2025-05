O Ministério da Saúde do Sudão comunicou um aumento dramático de casos de cólera, com 2700 novas infecções e 172 mortes registadas em apenas uma semana - o pior aumento desde que o país entrou em guerra civil no ano passado.

O ministério afirmou na terça-feira que a grande maioria dos casos - quase 90% - foi registada no estado de Cartum, onde o acesso à água potável e à eletricidade entrou em colapso devido à intensificação dos ataques de drones pelas Forças de Apoio Rápido (RSF) paramilitares.

Estes ataques desestabilizaram ainda mais uma cidade já afetada por mais de um ano de combates com o exército sudanês.

A crise da água alimenta a propagação de doenças

Os Médicos Sem Fronteiras (MSF) afirmaram que os ataques visaram três centrais eléctricas fundamentais, deixando-as fora de serviço e cortando a eletricidade das estações de tratamento de água que servem a capital.

“As estações de tratamento de água já não têm eletricidade e não podem fornecer água limpa do Nilo”, alertou o coordenador médico dos MSF em Cartum, Slaymen Ammar.

Os moradores foram forçados a recorrer a fontes de água não seguras, acelerando a disseminação da cólera.

A cólera, uma doença diarreica aguda causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados, é mortal mas evitável. Sem tratamento, pode matar em poucas horas. Embora a doença seja endémica no Sudão, o conflito em curso piorou drasticamente as condições, transformando surtos esporádicos em emergências de saúde a nível nacional.

Sistema de saúde à beira do abismo

A guerra, agora no seu terceiro ano, devastou as já frágeis infra-estruturas de saúde do Sudão.

A Organização Mundial de Saúde adverte que o sistema atingiu um “ponto de rutura”, enquanto o sindicato dos médicos sudaneses afirma que até 90 por cento dos hospitais fecharam em algum momento devido ao conflito - muitos saqueados, bombardeados ou invadidos.

Desde abril de 2023, a guerra entre o RSF e o exército matou dezenas de milhares de pessoas, deslocou mais de 13 milhões de pessoas e desencadeou aquilo a que a ONU chama a maior crise de fome e de deslocação do mundo.

A cólera vem agora acrescentar mais uma camada mortal ao sofrimento de uma população encurralada entre a guerra e a doença.