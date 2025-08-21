A visita do Presidente da Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, à Somália em 2011 foi um marco histórico que mudou o destino do país, afirmou um ministro somali.

O Ministro dos Portos e Transportes Marítimos da Somália, Abdulkadir Mohamed Nur, disse em entrevista à Anadolu que a visita de Erdogan em agosto de 2011 ocorreu durante um dos períodos mais difíceis que a Somália enfrentou desde o colapso da sua estrutura estatal em 1990.

A visita de Erdogan a Mogadíscio, acompanhado pela sua esposa Emine Erdogan, os seus filhos e ministros, é lembrada como um dia inesquecível na Somália, que na época enfrentava a pior seca da sua história, afirmou Nur.

As autoridades somalis consideram essa visita um ponto de viragem para tirar o país do isolamento e colocá-lo na agenda da comunidade internacional, elevando as relações turco-somalis para um nível estratégico.

Nur declarou que a Somália, que parecia abandonada desde o colapso do estado em 1990, enfrentava uma de suas piores secas na história.

"Naquela época, a Somália era um país isolado do mundo e sem ajuda. Quando o Presidente Erdogan, junto com o seu gabinete, família e todos os seus oficiais, chegou à Somália, ocorreu um ponto de viragem. Não apenas o povo turco enviou ajuda, mas a atenção do mundo inteiro virou-se para a Somália", destacou.