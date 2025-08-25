MUNDO
Paquistão e Bangladesh assinam 6 acordos durante visita do Ishaq Dar a Bangladesh
Ishaq Dar do Paquistão, que chegou a Bangladesh no sábado para uma visita de dois dias, deverá também encontrar-se com o chefe interino Muhammad Yunus e a Presidente do partido da oposição “Partido Nacionalista do Bangladesh”, Khaleda Zia.
Paquistão e Bangladesh assinam 6 acordos durante visita do Ishaq Dar a Bangladesh
Paquistão e Bangladesh têm recentemente aproximado-se para normalizar seus laços bilaterais. / AA
25 de agosto de 2025

O Bangladesh e o Paquistão assinaram 6 acordos no domingo, incluindo um acordo que permite viagens sem visto para portadores de passaportes oficiais, durante a primeira visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Paquistão a Daca após 13 anos.

Os acordos foram assinados num hotel de Daca após conversações a nível ministerial entre o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, e o Conselheiro para os Negócios Estrangeiros do Bangladesh, Md. Touhid Hossain.

O gabinete interino do Bangladesh tinha aprovado anteriormente o projeto de isenção de visto.

Outros memorandos abrangeram cooperação em comércio, academias do serviço diplomáticos, agências noticiosas estatais, institutos de estudos estratégicos e um programa de intercâmbio cultural.

Será também formado um grupo de trabalho conjunto sobre comércio.

Dar, falando aos jornalistas após a assinatura, argumentou que as disputas sobre a guerra de 1971 — na qual o Bangladesh se separou do Paquistão — já tinham sido abordadas.

Citou discussões em 1974 e durante a visita do ex-Presidente do Paquistão Pervez Musharraf no início dos anos 2000.

Chamando às duas nações sul-asiáticas uma "família", Dar disse: "Os muçulmanos foram instados a manter os seus corações limpos.

"Assim, apelo para que avancemos e esqueçamos o passado, e levemos o comércio e os laços bilaterais a uma nova altura."

Hossain, no entanto, rejeitou os comentários de Dar. "Queremos que o Paquistão expresse arrependimento e se desculpe pelo genocídio que teve lugar aqui (durante a guerra de independência em 1971).

E o Paquistão deveria levar de volta os seus cidadãos encalhados aqui, e resolver a questão da reivindicação do Bangladesh nos bens mútuos do Paquistão não dividido", disse aos jornalistas.

O conselheiro acrescentou que as relações com Islamabad tinham sido deliberadamente suspensas sob a administração de Sheikh Hasina, mas o atual governo interino procurava "relações normais com o Paquistão, tal como queremos com outros países amigos".

Entretanto, o Ministro do Comércio do Paquistão, Jam Kamal Khan, numa visita paralela de quatro dias, disse que os voos diretos entre Daca e Carachi deverão ser retomados até ao final do ano para impulsionar o comércio e a conectividade.

As relações entre Daca e Islamabad aqueceram desde o levantamento de agosto de 2024 que derrubou o governo de Hasina, que era amplamente visto como pró-Índia. A última ministra dos negócios estrangeiros paquistanesa a visitar o Bangladesh foi Hina Rabbani Khar em 2012.

