O Bangladesh e o Paquistão assinaram 6 acordos no domingo, incluindo um acordo que permite viagens sem visto para portadores de passaportes oficiais, durante a primeira visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Paquistão a Daca após 13 anos.
Os acordos foram assinados num hotel de Daca após conversações a nível ministerial entre o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, e o Conselheiro para os Negócios Estrangeiros do Bangladesh, Md. Touhid Hossain.
O gabinete interino do Bangladesh tinha aprovado anteriormente o projeto de isenção de visto.
Outros memorandos abrangeram cooperação em comércio, academias do serviço diplomáticos, agências noticiosas estatais, institutos de estudos estratégicos e um programa de intercâmbio cultural.
Será também formado um grupo de trabalho conjunto sobre comércio.
Dar, falando aos jornalistas após a assinatura, argumentou que as disputas sobre a guerra de 1971 — na qual o Bangladesh se separou do Paquistão — já tinham sido abordadas.
Citou discussões em 1974 e durante a visita do ex-Presidente do Paquistão Pervez Musharraf no início dos anos 2000.
Chamando às duas nações sul-asiáticas uma "família", Dar disse: "Os muçulmanos foram instados a manter os seus corações limpos.
"Assim, apelo para que avancemos e esqueçamos o passado, e levemos o comércio e os laços bilaterais a uma nova altura."
Hossain, no entanto, rejeitou os comentários de Dar. "Queremos que o Paquistão expresse arrependimento e se desculpe pelo genocídio que teve lugar aqui (durante a guerra de independência em 1971).
E o Paquistão deveria levar de volta os seus cidadãos encalhados aqui, e resolver a questão da reivindicação do Bangladesh nos bens mútuos do Paquistão não dividido", disse aos jornalistas.
O conselheiro acrescentou que as relações com Islamabad tinham sido deliberadamente suspensas sob a administração de Sheikh Hasina, mas o atual governo interino procurava "relações normais com o Paquistão, tal como queremos com outros países amigos".
Entretanto, o Ministro do Comércio do Paquistão, Jam Kamal Khan, numa visita paralela de quatro dias, disse que os voos diretos entre Daca e Carachi deverão ser retomados até ao final do ano para impulsionar o comércio e a conectividade.
As relações entre Daca e Islamabad aqueceram desde o levantamento de agosto de 2024 que derrubou o governo de Hasina, que era amplamente visto como pró-Índia. A última ministra dos negócios estrangeiros paquistanesa a visitar o Bangladesh foi Hina Rabbani Khar em 2012.