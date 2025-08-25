O Bangladesh e o Paquistão assinaram 6 acordos no domingo, incluindo um acordo que permite viagens sem visto para portadores de passaportes oficiais, durante a primeira visita do Ministro dos Negócios Estrangeiros de Paquistão a Daca após 13 anos.

Os acordos foram assinados num hotel de Daca após conversações a nível ministerial entre o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros paquistanês, Ishaq Dar, e o Conselheiro para os Negócios Estrangeiros do Bangladesh, Md. Touhid Hossain.

O gabinete interino do Bangladesh tinha aprovado anteriormente o projeto de isenção de visto.

Outros memorandos abrangeram cooperação em comércio, academias do serviço diplomáticos, agências noticiosas estatais, institutos de estudos estratégicos e um programa de intercâmbio cultural.

Será também formado um grupo de trabalho conjunto sobre comércio.

Dar, falando aos jornalistas após a assinatura, argumentou que as disputas sobre a guerra de 1971 — na qual o Bangladesh se separou do Paquistão — já tinham sido abordadas.

Citou discussões em 1974 e durante a visita do ex-Presidente do Paquistão Pervez Musharraf no início dos anos 2000.