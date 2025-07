Num desenvolvimento significativo, a Türkiye deu mais um passo na sua tentativa de adquirir Eurofighter Typhoons com um acordo com o Reino Unido que permite a Ancara tornar-se um dos utilizadores do avançado avião de combate.

A Türkiye e o Reino Unido anunciaram nesta quarta-feira que assinaram um memorando de entendimento a esse respeito, à margem da Feira Internacional da Indústria de Defesa (IDEF 2025) em Istambul.

O memorando foi assinado após uma reunião de alto nível entre o Ministro da Defesa Nacional da Türkiye , Yasar Guler, e o seu homólogo britânico, John Healey, marcando um passo importante em direção a uma parceria de defesa mais ampla.

O acordo estabelece o caminho da Türkiye para um acordo abrangente com o Reino Unido sobre a integração do Eurofighter, informou o Ministério da Defesa turco em comunicado.

A assinatura do memorando ocorre um dia após o Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, conversar com o Primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, sobre o progresso do acordo.

A Türkiye está em negociações para adquirir 40 caças Eurofighter, que são fabricados por um consórcio formado pela Alemanha, Reino Unido, Itália e Espanha.

Ancara apresentou o seu pedido para comprar os jatos pela primeira vez em março de 2023.

O Eurofighter Typhoon, que será produzido no Reino Unido com componentes fornecidos pela Alemanha, é um caça multifuncional considerado um dos jatos de 4.5ª geração mais avançados do mundo.

Com este acordo, a Türkiye dá um passo mais próximo de diversificar as capacidades da sua força aérea, ao mesmo tempo que reforça os seus laços de defesa com aliados-chave da NATO.

A Türkiye possui o segundo maior exército da NATO, e vários líderes europeus têm destacado as capacidades de defesa de Ancara nos últimos meses.