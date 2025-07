Uma análise interna do governo dos EUA não encontrou evidências de roubo sistemático pelo grupo palestiniano Hamas de suprimentos humanitários financiados pelos EUA, desafiando a principal justificação apresentada por Israel e pelos EUA para apoiar uma nova operação armada de ajuda privada.

A análise, que não havia sido divulgada anteriormente, foi conduzida por um departamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e concluída no final de junho. A análise examinou 156 incidentes de roubo ou perda de suprimentos financiados pelos EUA relatados por organizações parceiras de ajuda humanitária dos EUA entre outubro de 2023 e maio deste ano.

A análise não encontrou “nenhum relato alegando que o Hamas” se beneficiou de suprimentos financiados pelos EUA, de acordo com uma apresentação de slides com as conclusões.

Um porta-voz do Departamento de Estado contestou as conclusões, afirmando que existem provas em vídeo de que o Hamas saqueou a ajuda, mas não forneceu tais vídeos. O porta-voz também acusou os grupos humanitários tradicionais de encobrirem a “corrupção na ajuda”.

As conclusões foram partilhadas com o gabinete do inspetor-geral da USAID e com funcionários do Departamento de Estado envolvidos na política do Médio Oriente, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto, e surgem num momento em que a grave escassez de alimentos se agrava no enclave devastado.

Israel afirma estar empenhado em permitir a entrada de ajuda humanitária, mas que precisa controlá-la para evitar que seja roubada pelo Hamas, que considera responsável pela crise.

O Programa Alimentar Mundial da ONU afirma que quase um quarto dos 2,1 milhões de palestinianos de Gaza enfrentam condições semelhantes à fome, milhares sofrem de subnutrição aguda e a Organização Mundial da Saúde e os médicos do enclave relatam mortes por fome de crianças e outras pessoas.

A ONU também estima que as forças israelitas mataram mais de 1.000 pessoas que procuravam alimentos, a maioria perto dos locais de distribuição militarizados da Fundação Humanitária de Gaza (GHF), o novo grupo de ajuda privado que utiliza uma empresa de logística norte-americana com fins lucrativos, gerida por um antigo agente da CIA e veteranos militares norte-americanos armados.

O estudo foi conduzido pelo Bureau de Assistência Humanitária (BHA) da USAID, que era o maior financiador da assistência a Gaza antes de a administração Trump congelar toda a ajuda externa dos EUA em janeiro, encerrando milhares de programas.

Também começou a desmantelar a USAID, cujas funções foram incorporadas ao Departamento de Estado.

A análise constatou que pelo menos 44 dos 156 incidentes em que os fornecimentos de ajuda humanitária foram reportados como roubados ou perdidos foram “direta ou indiretamente” devido a ações militares israelitas, de acordo com os slides da apresentação.

As forças armadas de Israel não responderam às perguntas sobre essas conclusões.

O estudo observou uma limitação: como os palestinos que recebem ajuda não podem ser investigados, era possível que os suprimentos financiados pelos EUA fossem para funcionários administrativos do Hamas.

Uma fonte familiarizada com o estudo também alertou que a ausência de relatos de desvio generalizado de ajuda pelo Hamas “não significa que o desvio não tenha ocorrido”.

A guerra em Gaza começou depois que o Hamas atacou Israel em outubro de 2023, matando 1.200 pessoas e capturando 251 reféns, segundo dados israelitas. Quase 60.000 palestinianos foram mortos desde o início do ataque israelita, de acordo com as autoridades de saúde palestinianas.

Grupos de ajuda humanitária obrigados a comunicar perdas

Os 156 relatórios de roubo ou perda de suprimentos analisados pela BHA foram apresentados por agências da ONU e outros grupos humanitários que trabalham em Gaza como condição para receber fundos de ajuda dos EUA.

A segunda fonte familiarizada com o assunto disse que, após receber relatórios de roubos ou perdas de ajuda financiada pelos EUA, a equipa da USAID entrou em contacto com organizações parceiras para tentar determinar se havia envolvimento do Hamas.

Essas organizações também “redirecionariam ou suspenderiam” a distribuição de ajuda se soubessem que o Hamas estava nas proximidades, disse a fonte.

As organizações humanitárias que trabalham em Gaza também são obrigadas a verificar se o seu pessoal, subcontratados e fornecedores têm ligações a grupos extremistas antes de receberem fundos dos EUA, uma condição que o Departamento de Estado dispensou ao aprovar 30 milhões de dólares para a GHF no mês passado.

A apresentação de slides referia que os parceiros da USAID tendiam a reportar em excesso o desvio e o roubo de ajuda por parte de grupos sancionados ou designados pelos EUA como organizações terroristas estrangeiras — como o Hamas e a Jihad Islâmica Palestiniana — porque queriam evitar a perda de financiamento dos EUA.

Dos 156 incidentes de perda ou roubo relatados, 63 foram atribuídos a autores desconhecidos, 35 a autores armados, 25 a pessoas desarmadas, 11 diretamente a ações militares israelitas, 11 a subcontratados corruptos, cinco a pessoal de grupos de ajuda humanitária “envolvido em actividades corruptas” e seis a “outros”, uma categoria que incluiu “mercadorias roubadas em circunstâncias desconhecidas”, de acordo com a apresentação de slides.

Os autores armados “incluíam gangues e outros indivíduos diversos que poderiam ter armas”, dizia um slide. Outro slide dizia que “uma análise de todos os 156 incidentes não encontrou nenhuma ligação” com organizações terroristas estrangeiras designadas pelos EUA, das quais o Hamas é uma delas.

“A maioria dos incidentes não pôde ser atribuída definitivamente a um autor específico”, dizia outro slide. “Os parceiros muitas vezes descobriram que as mercadorias tinham sido roubadas durante o transporte, sem identificar o autor do crime.”

É possível que houvesse relatórios de inteligência confidenciais sobre os roubos de ajuda humanitária pelo Hamas, mas a equipa da BHA perdeu o acesso aos sistemas confidenciais com o desmantelamento da USAID, dizia um slide.

No entanto, uma fonte familiarizada com as avaliações da inteligência dos EUA disse que não tinha conhecimento de relatórios da inteligência dos EUA detalhando os desvios de ajuda humanitária pelo Hamas e que Washington estava a basear-se em relatórios israelitas.

A análise da BHA concluiu que as forças armadas israelitas “causaram direta ou indiretamente” um total de 44 incidentes em que a ajuda financiada pelos EUA foi perdida ou roubada. Entre eles, 11 foram atribuídos a ações militares israelitas diretas, como ataques aéreos ou ordens para que os palestinianos evacuassem áreas do enclave devastado pela guerra.

As perdas indiretamente atribuídas ao exército israelita incluíram casos em que obrigaram grupos de ajuda humanitária a utilizar rotas de entrega com alto risco de roubo ou pilhagem, ignorando pedidos de rotas alternativas, disse a análise.